Meryem Ana’nın dibine RES türbini dikecekler

İlayda SORKU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Selçuk’ta YGT Elektrik Üretim şirketine ait Adares rüzgar enerji santralı (RES) projesinde kapasite artışına onay verdi. Projeyle birlikte türbin sayısı 8’den 10’a çıkarılacak, elektrik kurulu gücü ise 22 megavattan 33 megavata yükseltilecek. Bakanlık, tüm itirazlara rağmen orman alanı ve sit sınırındaki projeye onay verdi.

Proje sahası, çevre düzeni planlarında orman alanı olarak yer alıyor. Aynı zamanda proje alanı nitelikli doğal koruma alanı sınırları içinde kalıyor. Meryem Ana Tabiat Parkı’na yalnızca 548 metre mesafede planlanan proje aynı zamanda ikinci derece doğal sit alanının hemen sınırında yer aldı. Proje daha önce ilk kurulumda birinci derece sit içinde kalan alanın, plan değişiklikleriyle koruma statüsünden çıkarılması ile gündeme gelmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi plan değişikliklerini yargıya taşıdı, ancak yerel mahkemenin davayı reddetmesiyle dosya istinaf aşamasında kaldı. Öte yandan Danıştay 6. Dairesi’nin kapasite artışı projelerinde ek izin ve ekolojik değerlendirme zorunluluğu getiren kararına rağmen şirket onayı kaptı.

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında gerçekleşen halkın katılım toplantısı bölgedeki yurttaşların tepkileri nedeniyle yapılamadı. Yöre halkı, muhtarlar ve yurttaşlar projeye karşı çıktı. İzmir Barosu ise toplantıda projenin insan sağlığı ve doğa üzerindeki yıkımına dikkat çekti ve projeye resmi şerh düştü. Toplantının usule uygun yapılmadığı kayda geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de türbin yer seçimlerine itiraz etti. Belediyenin ilke kararlarına göre sit alanlarıyla RES sahaları arasında en az 300 metre koruma bandı bırakılması gerekirken bazı türbinlerin bu sınırları zorladığı belirtildi. Planlama ilkeleri yok sayıldı.