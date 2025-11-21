Meryem Uzerli: İmzalamak üzereyiz, bakacağız

Oyuncu Meryem Uzerli, gözlük fuarında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çocukları Lara Jemin ve Lily Koi ile Berlin’de yaşayan Uzerli, oynayacağı yeni bir proje hakkında bilgilendirme yaptı.

Televizyona dönüş konusunda olumsuz konuşan Uzerli, “Televizyona bir dizi yaparsam çocuklarımı haftada bir gün görme şansım olur. O zaman çocuklar için enerjim kalmaz. O yüzden televizyon için şansım yok. Dijital projelere odaklıyım şu an” ifadelerini kullandı.

"BAKACAĞIZ..."

Yeni sezon için hazırlık sürecinde olduğunu dile getiren Uzerli, rol alacağı projeyle ilgili olarak, “2026 yılının hazırlık süreci içindeyim. Bir şeyler imzalamak üzereyiz ama bakacağız” dedi.

Uzerli, kendisine sorulan estetik konusuna da cevap vererek, karın gerdirme ameliyatının çok tehlikeli olduğunu ve asla böyle bir şey yaptırmayacağını kaydetti; öte yandan botoks ve dolgu yaptırdığını belirtti.