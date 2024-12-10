Merz’den Ukrayna’ya füze sözü

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçime ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı olarak katılacak olan Friedrich Merz, Şansölye Olaf Scholz’dan bir hafta sonra Kiev’e gitti. Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye iktidara gelmeleri halinde uzun menzilli Taurus seyir füzeleri göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Merz, Zelenski’nin sırtını sıvazlamaya devam etti. Zelenski de NATO üyesi olmadan da Batı’nın kendilerine “güvenlik garantisi vermesi” talebini yineledi. Almanya’ya ülkesine yaptığı yardım için özellikle teşekkür eden Zelenski, Amerikan ATAMCS füzelerinin yanı sıra Alman Taurus seyir füzelerine ihtiyaçları olduğunu da söyledi.