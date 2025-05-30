Merzifon’da ahır çöktü, 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanı çöktü. Ahırın içinde göçük altında kalan 2 büyükbaş hayvanı itfaiyeciler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp Kılıç’a ait olan kerpiç ahırın tavan kısmında çökme meydana geldi. 2 büyükbaş hayvanın göçük altında kaldığının bildirilmesi üzerine köye Merzifon itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu hayvanlar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.