Merz’in göçmenlerle ilgili “Şehir görüntüsünde hâlâ bir sorun var” cümlesine karşı Berlin’de ışıklı gösteri

Berlin’de binlerce kişi, Başbakan Friedrich Merz’in göçmenlerle ilgili “Şehir görüntüsünde hâlâ bir sorun var” şeklindeki açıklamasını telefon ışıkları ve çakmaklarla protesto etti.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de binlerce kişi, Başbakan Friedrich Merz’in göçmenlerle ilgili “Şehir görüntüsünde hâlâ bir sorun var” açıklamasına tepki göstermek için Brandenburger Tor önünde toplandı.

Göstericiler, ellerinde telefon ışıkları ve çakmaklarla "ışık denizi" oluşturdu.

Etkinlikte sahneye çıkan konuşmacılar Merz’i, sağcı popülist Almanya için Alternatif Parti'ye (AfD) mesafe koymamakla eleştirdi.

Bir konuşmacı, “Babam Kürt, o şehir görüntüsünde sorun ben miyim?” diyerek tepkisini dile getirdi.

"İŞTE SANA IŞIKLI ŞEHİR GÖRÜNTÜSÜ"

Etkinliği organize edenler arasında "Ebeveynler sağcılara karşı" ve “El Ele” gibi, ırkçılık karşıtı ve açık bir toplum yanlısı oluşumlar da yer aldı. Organizatörler, çağrı metninde Başbakan Merz'e karşılık "Sen şehir görüntüsü istiyorsun. İşte sana ışıklı şehir görüntüsü" ifadelerine yer verdi.

Gösteriyi düzenleyenler katılımcı sayısını yaklaşık 5 bin olarak açıklarken, polis maksimum bin 800 kişinin eylemde yer aldığını bildirdi.