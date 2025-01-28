Mesaiye Cuma namazı ayarı!

Haber Merkezi

İktidarın CHP’li belediyelere yönelik saldırıları sürerken İstanbul Valiliği, ‘kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine yönelik farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesi’ amacıyla ilgili İstanbul’daki kamu kurumlarına yazı gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddiaları yalanlarken Valilik tarafından gönderilen yazıda, İstanbul’daki kamu kurumlarında Cuma namazına giden çalışanlardan isim ve imza alındığı, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine eklenmesi gibi farklı uygulamaların ortaya çıktığını öne sürüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edilmiştir. İstanbul Valiliği olarak, bu uygulamanın sona erdirilmesi ve personelin Cuma Namazı saatinde idari izinli sayılması için İstanbul’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hatırlatma genelgesi yayımladık.”

İBB: İDDİALAR ASILSIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de (İBB) konuya ilişkin yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cuma namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde, personelden imzalı evrak istediği ve cuma namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ibadet özgürlüğünü temel bir hak olarak kabul eder ve tüm çalışanlarının cuma namazı dahil tüm ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri sağlar.”