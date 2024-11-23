Mesajı almazsa Batı hedefte

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Beyaz Saray’ı ocak ayında Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’daki savaşı tırmandırma hamlelerine karşı Moskova’nın yanıtıyla “Üçüncü Dünya Savaşı” hiç olmadığı kadar yakın. Kiev’in Rusya topraklarına uzun menzilli Batı füzeleriyle saldırısına karşı nükleer başlık taşıyabilen balistik füze ile yanıt veren Putin, “Çatışma küresel bir boyut kazandı” dedi.

KÜRESEL BOYUTA GELDİ

Savaşta son günlerde tehlikeli tırmanış sürerken Rusya’da tüm televizyonlar önceki akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Batı’ya meydan okudu. Putin ABD ve İngiliz füzelerinin Rusya’da kullanımıyla “çatışmanın küresel bir boyut kazandığını” kaydetti.

Orta menzilli “Oreshnik” füzesinin kullanımının NATO üyelerinin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulayan Putin, Rusya’da kullanılan silahların beraberinde uzmanlarının bulunmadan kullanılamayacağına dikkat çekti. Konuyu barışçıl yolla çözmek istediklerini belirten Putin, “Ancak her zaman bir cevap olacaktır” dedi.

‘BIDEN MESAJI ALDI’

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Putin’in dünya gündemine oturan açıklamalarına açıklık getirdi. Putin’in ana mesajının “Batı'nın aldığı pervasız kararların asla yanıtsız kalamayacağı” olduğunu vurgulayan Peskov, “verilecek yanıtların ana hatlarının da açıkça belirtildiğinin” altını çizdi.

Putin'in diyaloğa açık olduğunu, ancak ABD'de görevden ayrılmak üzere olan Biden yönetiminin “gerilimi tırmandırma yolunda ilerlemeyi tercih ettiğini" belirten Peskov, “ABD’deki Biden yönetiminin verilen mesajı aldığına ve anladığına kuşkularının bulunmadığını” söyledi.

ABD Başkanı Biden, hafta başında Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Rusya'nın derinliklerini hedef almasına izin vermişti. İngiltere de Storm Shadow füzelerinin Rusya topraklarında kullanımına yeşil ışık yaktı. Ukrayna, ABD ve İngiltere’den tedarik ettiği füzelerle Rus topraklarını vurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya’nın balistik füze saldırılarına uğraması halinde “nükleer silahla” yanıt verilmesine olanak veren doktrini onaylamıştı. Bunun ardından Ukrayna, önceki gün Rusya’nın kıtalararası balistik füze ile Dnipro kentini vurduğunu açıklamıştı.

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ORBAN: PUTIN CİDDİYE ALINMALI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Oreşkin füzesiyle ilgili açıklamalarını ciddiye alma tavsiyesinde bulundu. Rus ordusunun en modern ve en yıkıcı silahlara sahip olduğuna dikkat çeken Orban, “Eğer Rusya’da devlet başkanı bir şey söylüyorsa bunlar boş laflar, bir iletişim hilesi değildir” dedi. Rusya'nın nükleer doktrinini güncellediğini de anımsatan Orban, bu nedenle Ukrayna'ya yardım sağlayan ülkelerin akıllı hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

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ABD NÜKLEER SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca politikalarını eleştirdi. Başkent Pyongyang’da düzenlenen “Ulusal Savunma Gelişimi-2024” fuarında konuşan Kim, ABD’nin, nükleer askeri ittifaklar oluşturarak ve stratejik saldırı araçlarını bölgeye konuşlandırarak Kore Yarımadası üzerindeki askeri baskıyı artırdığını dile getirdi. Kim, “ABD'nin bu adımları, bölgemizi eşsiz bir termonükleer savaş riskiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.