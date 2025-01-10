MESAM'dan 'Ferdi Tayfur' açıklaması: İzin almak zorundalar

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" ifadelerine işaret eden Ergül, şarkıcının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti.

DİLEKÇE BULUNMUYOR

MESAM'ın YouTube kanalından da konuya dair video yayınlayan Ergül, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."