MESEM 1 Mayıs’ta hayattan kopardı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çocuk işçiliği meşrulaştırdığı Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) çalıştırılan öğrenciler, uzun mesai saatleri, ağır çalışma koşullarının altında hayattan kopartılıyor. Bunun son örneği ise Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşandı. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi, Yiyecek İçecek Hizmetleri 10’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön elektrik akımına kapılarak iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Böylelikle MEB’in MESEM projesi kapsamında çalıştırılırken hayattan koparılan çocuk sayısı 19 oldu. BirGün’ün edindiği bilgilere göre Karagön, resmi tatil olmasına karşın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda pastaneye çağırıldı. Pastanenin bulunduğu binanın dönüşümden yeni çıktığı belirtilirken Karagön’ün henüz belirlenemeyen bir nedenden elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

Karagön, dün saat 13.00’te düzenlenen cenaze töreniyle Çankaya Mezarlığı’nda toprağı verildi.

İKTİDARIN TERCİHİ SERMAYEDEN YANA

Karagön’ün MESEM kapsamında çalıştırıldığı işyerinde hayatını kaybetmesinin “kaza” değil açık bir iş cinayeti olduğunu vurgulayan Eğitim Sen Eğitim ve Yükseköğretim Genel Sekreteri Evrim Gülez, “MESEM’ler bugün eğitim adı altında çocukları ucuz işgücü haline getiren bir sisteme dönüşmüş durumda. Çocukların okulda olması gerekirken denetimsiz ve güvencesiz işyerlerinde çalıştırılması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yaygınlaştırılan bu model, ne yazık ki çocuk işçiliğini meşrulaştırıyor ve derinleştiriyor. Bu nedenle yaşanan her ölüm, bu politika- nın doğrudan sonucudur” dedi. İktidarın çocukların yaşam hakkı ile sermayenin ucuz işgücü ihtiyacı arasında bir tercih yaptığını söyleyen Gülez, “Biz açık söylüyoruz: Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır. Eğitim; kamusal, bi- limsel olmalı ve çocuğun üstün yararını gözetmelidir. Mevcut politikalar ne yazık ki tercihini çocuklardan yana değil, piyasadan yana kullanmaktadır. MESEM’lerde ısrar denetimsizlik, cezasızlık ve güvencesizlik sürdükçe bu ölümler “istisna” değil, sistemin sonucu olmaya devam edecektir. Artık çocuk emeği sömürüsüne dönüşmüş MESEM’ler kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.