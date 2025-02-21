MESEM cinayeti: Patron asli kusurlu

Haber Merkezi

MESEM kapsamında çalıştığı iş yerinde 15 Ocak 2024’te iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul’un ölümüyle ilgili davada patron asli kusurlu sayıldı. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalıştığı iş yerinde 15 Ocak 2024’te iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul’un ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması Bakırköy 53. İş Mahkemesi’nde görüldü.

Tonbul’un ölümünden sonra ceza davasıyla ilgili soruşturma ise bir yıl sonra tamamlandı. Kayıtlara iş kazası olarak geçen Tonbul’un ölümünden sonra Büyükçekmece’deki fabrikanın sahibi iki ay, iş yeri güvenliği uzmanı ise bir ay cezaevinde kaldı. Soruşturmada yer alan bilirkişi raporuna göre patron asli, işçi tali kusurlu sayıldı. Ancak bu rapordan sonra mahkeme de bir bilirkişi raporu talep etti.

PATRONDAN PARA TEKLİFİ

Gazeteduvar’ın haberine göre Tonbul Ailesi, iş verenin Arda Tonbul’un ölümünden sonra kendilerine 1.5 milyon lira teklif ettiğini ancak kendilerinin bunu reddettiğini söylemişti. Arda Tonbul’un babası Raşit Tonbul, “Patron çocuğum öldüğünde hastaneye gelmemişti. Bize para teklif edip 15 taksitle ödemek istediler, kabul etmedik. Daha sonra bir bedeli olması için dava açtık” dedi. Raşit Tonbul, iş davasının yanında kamu adına açılan ceza davasında da şikayetçi olduğunu belirterek, “Bir sonraki duruşma 17 Haziran’a ertelendi, o gün orada olacağım” diye konuştu.