MESEM dayatması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) çocukları yönlendirmeye devam ediyor. Araştırmalar 4 gün işyerine, bir gün okula giden çocukların eğitimden koparıldığını ortaya koyarken, sermaye sahiplerinin isteği doğrultusunda idareciler MESEM’e daha çok öğrenci yönlendirmeye çalışıyor. Bunun son örneklerinden biri de İzmir Menderes’te yaşandı.

Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ilçede bulunan okul müdürlerine gönderdiği ileri sürülen mesajda, “Rehber öğretmenlerimiz, demokratik, şeffaf ve başarıya endeksli, Mesleki eğitimin önemini de dikkate alarak ve ailelerin istekleri ve gönüllerine göre bir seçim yapmalarına yardımcı olsunlar. Proje imam hatip liseleri ve Anadolu liselerimizde akademik başarı hedefi gütmeyen öğrencilerimizin bir hafta içinde açılacak ilçe MESEM’e, aileleri ve öğrencileri ile de konuşularak yönlendirilmesi elzem bir durumdur. İzmir Valiliğimizin bizlerden beklediği mesleki eğitimin memleket meselesi gerçeği oluşuna uygun hareket etmemizdir” şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Yılmaz’ın ayrıca rehber öğretmenlerin ilkokulu bitiren başarılı öğrencileri imam hatip ortaokullarına yönlendirmediğini de ifade ederek, tarafgirlik yaparak çocukların eksik veya yanlış bilgilendirilmeleri ile isteklerine caydırıcı bir etki ile müdahale etmeye gerek olmadığı şeklinde mesaj yazdığı görüldü.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Menderes ilçe milli eğitim Müdürlüğü’nü de okul müdürlerine gönderdiği yazıda çocukların imam hatiplere yönlendirme konusunda sıkıntı yaşandığı ile ilgili bir serzenişte bulunurken, ilgili yazıda, akademik başarı göstermeyen öğrencilerin MESEM’lere yönlendirilmesinin ‘elzem’ olduğu vurgulanmıştır. Bu yazılar; pedagojik ilkelerden, çocuk haklarından ve uluslararası sözleşmelerden uzak bir yaklaşımı ortaya koymaktadır” dedi.