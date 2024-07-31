MESEM'de bir cinayet daha: Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren, hayatını kaybetti!

Çocuklar iş cinayetlerinde yaralanmaya, can vermeye devam ediyor. Konya'da, 16 yaşındaki Eren Dağ, MESEM kapsamında çalıştırıldığı firmanın sondaj çalışması yapılırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren Dağ, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün (30 Temmuz) saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Eren Dağ, çalıştığı sondaj firmasıyla Akören mevkisine gitti. Dağ, burada bir tarlada kuyu açmak için sondaj çalışması yapılırken elektrik akımına kapıldı.

Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Dağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dağ'ın ağabeyi Musa Dağ'ın da aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

Eren Dağ’ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından bugün Karapınar'da defnedilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş cinayetleriyle ve kazalarıyla gündemden düşmeyen MESEM'lerde çocuklar güvencesiz şartlarda çalıştırılıyor. Son 11 yılda 695'ten fazla çocuğun çalıştırıldıkları iş yerlerinde hayatını kaybettiği biliniyor.