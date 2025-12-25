MESEM'de ölen 15 yaşındaki Erol Can davasında patrona ödül gibi ceza

Kütahya’da staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine sunta kalıpları düşerek yaşamını yitiren 15 yaşındaki Erol Can Yavuz’un ölümüne ilişkin davada patrona verilen hapis cezası indirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

15 yaşındaki lise öğrencisi Erol Can Yavuz, 23 Ocak 2023’te Kütahya’daki staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine düşen sunta kalıpları nedeniyle yaşamını yitirdi. Mahkeme, işveren Fatih Gülseven’i asli kusurlu, Erol Can’ı tamamen kusursuz buldu. Gülseven’e verilen hapis cezası indirildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

15 yaşındaki lise öğrencisi Erol Can Yavuz, 23 Ocak 2023’te staj yaptığı Kütahya’daki Ege Mobilya atölyesinde üzerine düşen sunta kalıplarının altında kalarak hayatını kaybetti. 9. sınıf lise öğrencisi olan Yavuz'un ölümünden kısa süre sonra annesi, babası, dedesi ve dayısı adlî bir olay nedeniyle cezaevine girdi.

Gazeteci Osman Çaklı'nın haberine göre; Yavuz'un hayatını kaybettiği işyeri de babasının eşinin yakınlarına aitti. Bu nedenle babası olay sonrası şikâyetçi olmadı.

Erol Can’ın ölümüyle ilgili açılan davada, işveren Fatih Gülseven asli kusurlu, Erol Can ise tamamen kusursuz bulundu.

Mahkeme, işyerinde yeterli eğitim verilmemesini, koruyucu donanım sağlanmamasını, iş güvenliği bilgilendirmesinin yapılmamasını ve denetim eksikliğini gerekçe gösterdi. Bu nedenlerle Gülseven’in "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işlediğine hükmedildi.

Yavuz’un staj yaptığı yerle ilgili bürokratik işlemleri okul müdürü yürüttüğü öğrenildi. Mahkemede ifade veren müdüre, işyerinin ne zaman ve nasıl denetlendiğine dair herhangi bir soru sorulmadı.

Sanık Gülseven, önce 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sabıkasız oluşu ve cezanın “geleceği üzerindeki olası etkileri” gerekçe gösterilerek ceza 1 yıl 11 ay 10 güne indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Böylece sanık, fiilen cezaevine girmemiş oldu.