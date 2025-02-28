MESEM'de usulsüzlük sürüyor: 14 şüpheli adliyede

Erzurum'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuk işçiliğinin meşrulaştırma aracı olan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarında usulsüzlük yapıldığı tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

2 MİLYONDAN FAZLA PARA

İşverenler ve yetkili kamu görevlilerince programa usulsüz şekilde kayıt yaptırıldığı, öğrencilerin SGK primlerinin bakanlığa ödetilerek 2 milyon liranın üzerindeki paranın zimmetlere geçirildiği iddiasıyla 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü ise güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.