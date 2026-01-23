MESEM de yetmiyor: Çocuklar sermayenin emrine veriliyor

AKP iktidarının çocuk işçiliğe uydurduğu kılıf olan Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) iş cinayetleri devam ederken çocukları bu kez de sermayenin emrine verecek bir protkol Kütahya'da imzalandı.

Kütahya’da "Meslekî Eğitimde Stratejik İş Birliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Projesi" için düzenlenen imza töreni, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen imza töreninde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) ile Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında 'işbirliği' protokolü imzalandı.

Çocuk işçiliğinin önünü açan protokole, KÜTSO adına Başkan Esin Güral Argat, İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına ise İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital dönüşümün artık her alanda kaçınılmaz olduğunu belirterek, meslek liselerinin ve meslekî eğitim kurumlarının bu dönüşüme "ayak uydurmasının" büyük önem taşıdığını söyledi.

KÜTSO Başkanı Esin Güral Argat ise öğrencilerin "sanayinin gelişimi" için çalıştırılacağını ifade ederken söz konusu protokolün hem şirketlere hem öğrencilere büyük katkı sunacağını öne sürdü.