MESEM'i protesto eden 16 öğrenci tutuklandı

MESEM'i protesto ettikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan 17 öğrenciden 16’sı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği Mesleki Eğitim Zirvesi TİP'li öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Öğrenciler, “Katil patronlar hesap verecek”, “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganlarını atmıştı.

Zirvenin düzenlendiği salon önünde “Çocukların kanı elinizde” pankartı açan öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale ederken, 17 öğrenci gözaltına alınmış ve ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi.

TİP'TEN AÇIKLAMA

TİP, gelişmeyle ilgili açıklama yayımladı ve "Gençler özgürlüğüne kavuşacak, MESEM tarihe karışacak!" dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Memlekette milyonlarca çocuğu açlığa mahkum edenler, gençleri geleceksizliğe sürükleyenler, liselileri MESEM’lerde ölüme gönderenler; işlenen suçların üzerini 16 TİP’li genci tutuklayarak örtebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla karşınıza dikileceğiz! Bir avuç zenginin serveti yolunda iktidarının tüm imkanlarını seferber edenlere, “çocuklarımızı koruyun” diyen milyonların hıncını, cesaretle sesini yükselten gençlerden çıkarmaya çalışanlara sesleniyoruz: Gençler özgürlüğüne kavuşacak, MESEM tarihe karışacak!"