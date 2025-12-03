MESEM'i protesto eden 17 TİP'li öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi
MESEM’i protesto ettikleri için gözaltına alınan 17 öğrencinin ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. TİP'ten yapılan açıklamada "Gençleri derhal serbest bırakın, çocukları ölüme terk eden patronları cezalandırın" ifadelerine yer verildi.
Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada MESEM'i protesto ettikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan 17 öğrencinin tutuklama talebiyle mehkemeye sevkedildiği bildirildi.
Açıklamada "17 genç yoldaşımız savcılık tarafından ifadelerine başvurulmaksızın tutuklamaya sevk edildi. Gençleri derhal serbest bırakın, çocukları ölüme terk eden patronları cezalandırın!" ifadelerine yer verildi.
17 genç yoldaşımız savcılık tarafından ifadelerine başvurulmaksızın tutuklamaya sevk edildi.— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) December 3, 2025
Gençleri derhal serbest bırakın, çocukları ölüme terk eden patronları cezalandırın! https://t.co/lsyWXITPey
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği Mesleki Eğitim Zirvesi TİP'li öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler, “Katil patronlar hesap verecek”, “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganlarını attı.
Zirvenin düzenlendiği salon önünde “Çocukların kanı elinizde” pankartı açan öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale ederken, 17 öğrenci gözaltına alınmıştı.