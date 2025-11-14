MESEM'li çocuğun ölümü: Kusurlu bulunan firma yetkilisi serbest bırakıldı

Mersin’de lise öğrencisi 16 yaşındaki Alperen Uygun, MESEM projesi kapsamında çalıştığı inşaatın 3. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Ön bilirkişi raporunda firma yetkilisi kusurlu bulundu. Hakimlik kusurlu bulunan firma yetkilisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinden rapor bekleneceği öğrenildi.

Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi’nin 11. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Alperen Uygun, proje kapsamında çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti. Türkiye’nin ilk MESEM projeli okulları arasında yer alan merkezde eğitim gören Alperen, 'görevli olduğu' asansör firması adına çalışırken 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre olay sonrası hazırlanan ilk ön bilirkişi raporunda asansör firmasının sorumlu yetkilisi kusurlu bulundu. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen firma yetkilisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Soruşturmanın, geniş kapsamlı bir bilirkişi heyetiyle devam edeceği, ailelerin ise gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ifade edildi.

78'İNCİ ÇOCUK ÖLÜMÜ

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), Alperen’in ölümünün 2025 yılında kayıtlara geçen 78. çocuk işçi ölümü olduğunu açıkladı.