MESEM öğrencisi ölmüştü: İlk elektrik faciası değilmiş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında bir pastanede çalıştırılırken iş cinayetinde yaşamını yitiren 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün ölümüne ilişkin soruşturmada 1 kişi tutuklandı. Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Karagön'ün çalıştığı işyerinin elektrik işlerini yapan H.Y. "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın yaşandığı pastanede Karagön ile birlikte staj yapan MESEM öğrencisi A.A., olay günü pastane sahibinin Karagön'ü elektrikçiye yardım etmesini söylediğini belirtti. Olaydan bir gün önce Karagön'e elektrik çarpan rafın kendisine de çarptığını belirten A.A., "Olaydan bir gün önce bana elektrik çarptığı için rafı indirdiler. Sonra işyeri sahibi elektrik ustasını çağırdı. Rafı indirip elektrik akımının olup olmadığını kontrol ettiler. Ardından elektrikçi akımın olmadığını söyledi." dedi. Pastane sahibinin rafı tekrardan yerine takmak için sigortanın kapatılması gerektiğini söylediğini aktaran A.A., "Fakat elektrikçi bunun gerekli olmadığını söyleyip reddetti" diye konuştu.

A.A., olay günü Karagön'ün hastaneye kaldırılmasının ardından ustaların çalışmaya devam ettiğini ileri sürerek "Arkadaşımın yaşadığı olaya rağmen pastane, gece boyunca saat 12'ye kadar satış yapmaya ve çalışmaya devam etti. Ambulans gittikten sonra beni çalışmam için imalat yerine geri çağırdılar. Daha sonra müşterilere bakmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında olay yerini temizlemem gerektiğini söylediler" dedi.

'OĞLUM ELEKTRİKÇİ DEĞİLDİ'

Anne Serap Karagön de oğlunu olaydan bir ay önce de aynı işyerinde elektrik çarptığını öne sürdü. Anne Karagön, "Stajyer olarak çalışıyordu, benim oğlum orada elektrikçi değildi. Benim oğluma elektrik işi vermişler ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti, bu cinayettir" ifadelerini kullandı.