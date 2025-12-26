MESEM protestosundan sonra tutuklanan 16 TİP'li genç tahliye edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı zirvede MESEM uygulaması ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 genç tahliye edildi.

2 Aralık'ta, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nin yapıldığı otelde Mesleki Eğitim Merkezleri'ni (MESM) ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri için tutuklanan 16 TİP'li genç hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Tutuklu bulunan TİP'li gençler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, 16 TİP'li gencin tahliye edildiği ifade edildi.