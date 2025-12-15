MESEM protestosundan sonra tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası açıldı

2 Aralık'ta, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nin yapıldığı otelde Mesleki Eğitim Merkezleri'ni (MESEM) ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri için tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 genç hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MESEM uygulamasını ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri için tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 genç hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama" suçlamasıyla kamu davası açıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

MESEM PROTESTOCUSU GENÇLERE KAMU DAVASI

"02.12.2025 tarihinde İlimiz Bahçelievler ilçesinde bulunan Pullman Otel'de Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen seminer sırasında, yaklaşık 30 kişilik bir grubun konferans salonuna girerek pankart açıp slogan attıkları, kendilerini dışarı çıkarmaya çalışan güvenlik görevlilerine direnerek yaraladıkları, otele maddi zarar verdikleri olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturmada 16 şüpheli tutuklanmış olmakla: Şüpheliler hakkında 'Türk Ceza Kanunu 265/1, 265/3, 265/4, 86/2-1.cümle, 86/3.e. Maddeleri' uyarınca 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Basit Yaralama' suçlarından Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır"

"UTANMASI GEREKENLER ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLARDIR"

3 Aralık'ta Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan gençlerin aileleri hafta sonu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelmiş, "Çocukların bu tutumu, bu haklı eylemleri bizi onurlandırıyor. Bundan utanması gerekenler bu düzeni yaratan, MESEM adı altında çocukların ölümüne sebep olanlardır... Çocuklarımız anayasal hakkını kullandığı için içeride. Hepsinin serbest bırakılmasını istiyoruz" demişti. Erkan Baş da şu ifadelere yer vermişti: