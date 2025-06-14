‘MESEM sermayenin sömürü alanı’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) tepkiler sürüyor.

Van’da MESEM’e kayıtlı 4 bin öğrenci olduğuna dikkat çeken Eğitim Sen Van Şubesi Örgütlenme Sekreteri Rojhat Aslan, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yaklaşık 95 bin MESEM öğrencisi olduğunu ancak 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bu sayının 373 bine çıktığını ifade etti. MA’nın haberine göre Aslan, ‘‘Aileler eğitimden umudunu kesmiş, yoksulluk ile savaşıyor. MESEM’ler sömürü alanlarıdır’’ dedi.

MESEM’lerle çocukların eğitim alanlarından uzaklaştırıldığına dikkati çeken Aslan, MESEM’lerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığına, iş sağlığı ve güvenliği formatına uyulmadığına dikkat çekti. MESEM’e kayıtlı birçok çocuğun 12 saatten fazla çalıştırıldığını ifade eden Aslan, ‘‘Çocuklar buralarda, pedagojik formasyon yeterliliğine sahip olmayan kişiler tarafından eğitiliyorlar. Çocuklar ustaların ve kalfaların insafına terk edilmiş durumda’’ diye konuştu. Aslan, ‘‘2018 yılından bu yana Türkiye’de derin bir yoksulluk yaşanıyor. Aileler, bu yoksulluktan kurtulmak için çocuklarının çalışmasına göz yumuyor. Ailelerin kafasında çocuğun akademik bir eğitim alarak geleceğe hazırlanması var ama çocuğun mevcut eğitim düzeninde bir yere gelebileceğini düşünmüyor. Bu da eğitime olan inancını kaybedildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.