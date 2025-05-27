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MESEM soruşturmaları neden durdu?

Güncel
  • 27.05.2025 05:00
  • Giriş: 27.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 27.05.2025 05:00
Kaynak: ANKA
MESEM soruşturmaları neden durdu?
Fotoğraf: İHA

Çocuk işçiliğini devlet eliyle meşrulaştırılan Mesleki Eğitim merkezleri (MESEM), iş cinayetleri ile olduğu kadar yolsuzlukla da gündeme geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MESEM'lerde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

20’yi aşkın ilde okul yöneticileri ve patronların MESEM üzerinden kamuyu milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıkmış ve bazı kişiler tutuklanmıştı. Ancak soruşturmaların devamı gelmedi. CHP'li Özçağdaş, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti: “2017’den günümüze bu kurumlardaki usulsüzlük iddialarına MEB tarafından soruşturma açılmış mıdır? Yerel seçimler öncesi MESEM ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ile ilgili başlatılan soruşturmalar neden durdurulmuştur?​”

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