MESEM’de bir cinayet daha

Manisa Soma’da MESEM kapsamında çalıştırılan 17 yaşındaki Alperen Eren Ural doğalgaz borusu döşerken balkondan düşerek hayatını kaybetti. Ural, MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen 9’uncu çocuk oldu.

Berkay SAĞOL

AKP iktidarının çocuk işçiliğe uydurduğu kılıf olan Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) çalıştırılırken yaşamdan kopartılan çocuklara bir yenisi daha eklendi. Manisa Soma’da 17 yaşındaki Alperen Eren Ural, MESEM kapsamında çalıştırıldığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ural, bu eğitim döneminde MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen 9’uncu çocuk oldu.

Ural, 5 gündür Akhisar Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Ural, 18 Mayıs günü çalıştığı inşaatta doğalgaz borusu döşerken yüksekten düşerek yaralanmıştı. Ural’ın ismini vermek istemeyen bir yakını, “Alperen inşaatta değil MESEM kapsamında doğalgazcıda çalışıyordu. İnşaata değil normalde oturulan bir evde doğalgaz borusu döşemeye gidilmiş. Balkonun korkuluğu kırılıp aşağıya düşmüş. Gidip henüz orayı görmedik. Bize verilen bilgide bu kadar” dedi.

Çocuk işçiliğinin meşrulaştırıldığı MESEM’lerde 336 öğrenci çıraklık yaptırılırken iş kazası geçirirken, en az 9 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Çocuk İşçi Ölümleri Raporu’na göre, MESEM kapsamında kayıtlı 1,5 milyon öğrenci bulunurken bu öğrencilerin 300 bini 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 16 yaşındaki Zekai Dikici inşaatta yüksekten düşerek, 17 yaşındaki Ulaş Dumlu elektrik kablosu çekerken arıtma havuzuna düşerek, 15 yaşındaki Ömer Girgin çalıştırıldığı atölyede sobanın patlaması sonucu ve 17 yaşındaki Ömer Çakar da klima montajı için götürüldüğü yerde 2’nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Arda Tonbul çalıştırıldığı yerde kafası sac büküm makinesine sıkışarak, 15 yaşındaki Erol Can Yavuz çıraklık yaptığı mobilya atölyesinde üzerine sunta blokların düşmesi sonucunda ve 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz MESEM kapsamında çalıştırıldığı inşaatta yüksekten düşerek öldü. Tüm bu MESEM cinayetlerinde Erol Can Yavuz’un çalıştırıldı mobilya atölyesinin sahibinin tutuklanırken, diğer cinayetlerde de ailelerin şikâyetçi olarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

10 İŞLETMEDEN 1’İ ÇALIŞMAYA UYGUN DEĞİL

MESEM kapsamındaki işletmelerle ilgili adım atmak zorunda kalan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Şubat'ta yayımladığı genelgeyle işletmelere yönelik denetimlerin artırılmasına ilişkin yeni kararları yürürlüğe soktu. Daha önceden okul öğretmenlerinin denetlediği işyerlerini bu defa oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri ve eğitim müfettişleri denetledi. Paylaşılan ilk verilere göre, 94 bin 301 işletme meslek birlikleriyle birlikte denetlendi. Bu işletmelerden 8 bin 406’sının iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmadığı belirlendi ve sözleşmesi feshedildi.