MESEM’de iş cinayetinde patron tutuklandı: Mührü kırıp işe devam etmişler!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde MESEM kapsamında staj yaptığı işyerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön’ün ölümüne ilişkin soruşturmada, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan işyeri sahibi Sami Çelik tutuklandı. Ailenin avukatı Mehtap Sert, kararın yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek olaydaki tüm sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Resmi tatil olan 1 Mayıs’ta Saray Pastanesi’nde çalıştırıldığı sırada elektrik akımına kapılan Mahir Buğra Karagön hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Karagön’ün ailesi hukuki mücadelesini de başlattı. Karagön’ün ölümüne ilişkin patron tutuklanırken kararın gerekçesinde, iş güvenliği uzmanı bilirkişi raporu başta olmak üzere toplanan deliller doğrultusunda işyeri sahibinin kusuruna ilişkin ciddi bulgular bulunduğu vurgulandı. Mahkeme, kaçma şüphesi ve delillerin korunması gerekliliğini de dikkate alarak tutuklama kararı verdi.

Mahir Buğra Karagön

Evrensel’in haberine göre, ailenin avukatı Sert, patronun olay günü gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını anımsattı. Sert, dosyadaki teknik bulguların ihmaller zincirini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Sert, "İşyerinde topraklama ve kaçak akım koruma şalteri yoktu. Uygunsuz iletken kullanılmış ve faz iletkeni montaj vidası ile temas etmiş. Yapılan kontrolde kapalı halde bile 230 valt gerilim tespit edilmiş. İşyeri sahibinin ifadesine göre bunların olmadığından haberi yok. Elektrik güvenliği açısından ciddi risk oluşturan bu işyerine işyeri ruhsatı verilmiş" dedi.

"Sorun günlerdir biliniyor. Kimse çözüm üretmemiş" diye konuşan Sert, olayın ardından işyerinin mühürlenmesine rağmen mührün kırılarak faaliyet sürdürüldüğünü ve burada yangın çıktığını belirtti. Sert, bunun delilleri karartma şüphesini güçlendirdiğini ifade etti.