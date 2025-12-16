MESEM’e karşı ses büyüyor

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrencileri ucuz iş gücü olarak çalıştırdığı ve yılbaşından bu yana en az 85 öğrencinin ölümüne neden olduğu MESEM’e yönelik protestolar sürmeye devam ediyor. MEB'in 1 Aralık’ta İstanbul'da düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesi'nde MESEM programını protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 üniversite öğrenci 4 Aralık’ta tutuklanmış öğrencilerin tutuklanmasının ardından sendikalar, siyasi partiler ve gençlik örgütleri eylemler düzenlemişti. Yapılan açıklamada öğrencilerin serbest bırakılması istenirken “MESEM çocuklarımızı öldürüyor; bu düzen kökten değişmelidir” denildi.

LİSELİLERE GÖZALTI

Esenler’de bulunan Mesleki Eğitim Merkezi’nin önüne “Saray rejimi 87 çocuğu katletti” yazılı pankart asan liseli öğrenciler gözaltına alındı. Liseli Genç Umut’tan olan öğrenciler gece saatlerinde evlerinden gözaltına alındıktan sonra Vatan Emniyet’e ardından da Üsküdar Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Daha sonra savcılığa ifade vermek üzere serbest bırakıldılar.

Öğrenciler pankartı astıktan sonra sosyal medya hesaplarından şu notu paylaştı: “Bu yıl 87 sıra arkadaşımız çocuk işçi olarak çalışırken katledildi. Arkadaşlarımızın kanı saray rejiminin ve yandaşlarının elindedir. Bu çürümüş düzeni protesto eden 16 genç hala tutuklu. Tutuklu öğrenciler serbest bırakılmalı, MESEM’ler kapatılmalı, çocukların ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasına derhal son verilmelidir. Arkadaşlarımızın katillerinden hesap soracağız.”

KAMU DAVASI AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise MESEM uygulamasını ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri için tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 öğrenci hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama" suçlamasıyla kamu davası açıldığını duyurdu.

GERİCİ DESTEK

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz MESEM’i protesto eden öğrencileri ‘çağdaşlık adı altında LGBT savunucuları’ diye hedefe alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Yavuz, “İş yerindeki kazalardan, can kayıplarından, tacizlerden rahatsız olan aşırı duyarlı bu zevatın neredeyse tamamı LGBT savunucusudur. Sapkın görüş ve önerilerine destek bulabilmek içinse, öğrencilere öğle yemeği verilsin, atanamayan öğretmen kalmasın, okulların temizlik güvenlik giderleri karşılansın gibi ezberlerini dile getiriyorlar.”

PROVOKASYON

Önceki gün Antalya’da Zafer partili bir grup ise MESEM adı altında yaşanan iş cinayetlerine, çocuk işçiliğe ve Yusuf Tekin’e karşı düzenlenen yürüyüşü provoke ederek bir saldırı gerçekleştirdi.