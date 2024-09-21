MESEM’in makyajını döken rapor: İşletmelere usulsüz ödemeler

İş cinayetleri ve örgün eğitimden kopuşa neden olduğu gerekçesiyle eleştirilen MESEM Projesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay denetimlerine takıldı. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde staj yapan öğrenciler için işletmelere yapılan ödemelerde hatalı uygulamalar bulunduğu belirlendi. Bazı Organize Sanayi Bölgeleri’nin öğrenciler için MEB’den sağlanan eğitim ve öğretim desteği ödemelerini faturalandırmadığı tespit edildi.

Sayıştay’ın MEB’e yönelik denetimleri, MESEM Projesi’nin makyajını döktü. Sanayide çalışırken yaşamını yitiren öğrenciler ve örgüt eğitimden kopartan uygulamalar ile tartışılan projede çok sayıda usulsüzlük yaşandığı öğrenildi.

GERÇEĞİ YANSITMAYAN PERSONEL SAYISI

Sayıştay denetçileri, MESEM Projesi kapsamına alınan bazı işletmelerin e-Okul sisteminde yer alan personel sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirledi. Denetçiler, e-Okul sisteminde personel sayısı bir olarak görünen bir işletmeye 87 öğrenci için katkı ödemesi yapıldığını fark etti. Proje kapsamındaki diğer bir işletmenin ise personel sayısını bir okulun sistemine sıfır, başka bir okul sistemine 450, bir başka okulun sistemine ise bin 250 olarak girdiği bildirildi. Denetçiler, personel sayısının devlet katkısı ödemelerini doğrudan etkilediğinin altını çizerek MEB’i uyardı.

ÖZEL OKULLARA DEVLET KATKISI

Mesleki eğitim kapsamında stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri için bazı özel okullara devlet katkısı ödendiği de denetimler ile açığa çıkarıldı. E-Okul sisteminde, “Beklemeli öğrenci” durumunda olan ve fiilen staj yapmayan bazı öğrenciler için de devlet katkısı ödendiği kaydedildi.

MESEM Projesi’ndeki usulsüzlükler bunlarla da sınırlı kalmadı. Organize Sanayi Bölgeleri’nde bulunan proje kapsamındaki bazı işletmelerin, MEB’den aldıkları eğitim ve öğretim desteği ödemelerine yönelik fatura düzenlemediği belirtildi. Öte yandan kesilen faturalarda da KDV farklılıkları bulunduğu Sayıştay’ın denetim raporunda vurgulandı.