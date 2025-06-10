MESEM’le çocuk iş cinayetleri arttı

Haber Merkezi

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü yaklaşırken güncel veriler, çocukların küçük yaşta çalıştırılmasına dair farkındalığın olmadığını gözler önüne seriyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, 2024’de çalıştırılan çocuk sayısı 869 bine yükselirken İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin verilerine göre sadece 2024 yılında 71 çocuk çalıştırılırken hayatını kaybetti.

MA’ya konuşan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Çalık, mesleki eğitim merkezlerinin (MESEM) kapatılmasını talep etti. Çocukların geleceğinin ve yaşamlarının en fazla tehdit altında olduğu yerlerin başında 2016 yılında kurulan MESEM geliyor. Alınmayan önlemler ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 2023 yılında en az 53, 2024 yılında da en az 71 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Çocukların çalıştırılmasının hem Türkiye’de hem de uluslararası anlamda suç olduğunu hatırlatan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Çalık, Milli Eğitim Bakanlığının MESEM’ler ile suça ortak olduğunu söyledi. MESEM’lerin bir eğitim biçimi olmaktan çıktığını kaydeden Çalık, ‘‘Çocukları ucuz iş gücü olarak görüyorlar. Aileler de ekonomik sıkıntılardan dolayı çocuklarını bu ucuz iş gücüne teslim etmek zorunda kalıyorlar. Para transferi var. Sermayedarlara MESEM’lerde belli oranda kursiyer kabul ettiklerinde devlet teşvikleri veriliyor. Bazı küçük işletmeler devletten para almak için paravan MESEM’ler kurup Bakanlığa bildirerek teşvik primleri aldılar. Dolayısıyla çocukların işçiliği üzerinden kamu bütçesinden sermaye transferi de yapılıyor’’ diye konuştu.