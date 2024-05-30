MESEM’lerdeki ölümlerin araştırılmasına ret kararı

Haber Merkezi

Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesine ilişkin CHP’nin verdiği önerge TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, son 1 yılda 336 çocuğun MESEM’lerde kaza geçirdiğini, 9 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirtti.

Özçağdaş şunları söyledi:

“Bu çocuklar ölüyorlar, 15,16,17 yaşında ölüyorlar. Sizin de çocuklarınız var. Rica ediyoruz, 840 bin çocuğumuz var her ay neredeyse bir çocuk ölüyor. Bunun iktidarı, muhalefeti mi var? Bu çocuklar 8 gün çalışıyorlar. Yine reddedeceksiniz. Bir kişi bile tutuklanmadı. 17 yaşında evladı olan vekillere sesleniyorum. Sürekli bu araştırma önergelerini reddediyorsunuz. Bu çocuklar sizin çocuklarınız değil diye yapıyorsunuz. Bu çocuklar fakirin fukaranın çocukları. Bu çocuklar iş gören olarak değil iş öğrenen çocuklar olarak orada olmalı. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Siyaseti neden, kimin için yaptığımızı unutmayalım.”