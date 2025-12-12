MESEM’li çocuğun ölümünde ceza çıkmadı

Emek Servisi

MESEM kapsamında çalıştırılan ve elektrik akımına kapılarak iş cinayetinde yaşamını yitiren 16 yaşındaki çocuk Eren Dağ'ın ölümüne ilişkin dava, bir sanığa ceza cezasının hükmün açıklanması geri bırakıldı, diğerinin cezası ise para cezasına çevrildi. MA'nın haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki öğrenci Eren Dağ'ın ölümüne ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Karapınar 1'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, iddia makamı, ceza istemiyle mütalaasını mahkeme sundu. Savcı, mütalaada, işyeri sahibinin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan, diğer 2 sanığın ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLARA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme, işyeri sahibi Servet Selim Günseven'e "bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi. Şenol Mutluer'e ise "taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Bu ceza 106 bin TL adli para cezasına çevrildi ve 10 taksitte ödenmesine hükmedildi. Aynı suçlamadan Serkan Aslan'a 3 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanığın temiz adli sicili ve iyi hali nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.