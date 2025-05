Meşher’de mayıs ayı dolu dolu

Kültür Sanat Servisi

Meşher, Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi kapsamında Batı edebiyatındaki kurmaca eserlerden uyarlanmış film seçkisinin gösterimine mayıs ayında da devam ediyor.

Bugün saat 15.00’te, Çek yönetmen Karel Zeman’ın Baron Prášil – The Fabulous Baron Munchausen adlı 1961 yapımı filmi gösterilecek. Her iki filmin de ana karakteri olan Baron, cesur, zeki ve alaycı bir kişiliktir, sınırsız hayal gücü ve başından geçen gerçeküstü olaylarla dolu maceralarıyla tanınır.

Mayıs ayının son film gösterimi, 23 Mayıs saat 18.00’de gerçekleşecek. 1920 tarihli sessiz film The Right to Love, George Fitzmaurice tarafından yönetilmiş ve Claude Farrère’in L’Homme qui assassina romanından uyarlanmıştır. Gösterim sırasında Ezgi Daloğlu, filme canlı müzik performansıyla eşlik edecek. Meşher’deki film gösterimlerine katılım ücretsizdir.