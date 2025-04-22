Mesir Festivali Devrim Erbil’in sergisiyle başladı

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve bu yıl 485’inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, düzenlenen törenle başladı. Festivalin açılışı dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in Fatih Sergi Salonu’nda Bir Müzeye Doğru Resim Sergisi’nin açılışı ile yapıldı.

‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla Manisalıların karşısına çıktıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Mesirimiz sadece bir saçımdan ibaret değil. Kültür, sanat, gastronomi, tüm kesimlerin ortak olabileceği atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve 27 Nisan’da saçımla sonuçlanacak, heyecanın zirveye ulaştığı Mesir Festivalimizi Manisa’mızda hayata geçirmek istiyoruz. Manisa’mız artık hak ettiği değeri alan, marka kentler arasına giren ve mesir denildiğinde sadece pazar günü saçılan mesirle değil, kültürüyle, sanatıyla anılan bir kent olsun istiyoruz. Bu çerçevede başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Mesir Derneği’miz ve İl Kültür Müdürlüğümüzle birlikte 4 aydır çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı saniye saniye planladılar. ‘Dolu Dolu Festival’ adını doldurabilmek için her anını şehrimizde yaşayan insanların etkinliklere katılabilecekleri etkinlikleri oluşturdular” dedi.

Zeyrek, “Manisa’mıza yurt içi ve dışından gelen birçok misafirimiz olacak. Önemli olan bu misafirlerimizin kendi kentlerine döndüklerinde akıllarında nasıl bir Manisa kalacak olmasıdır. Ben döndüklerinde şunu söyleyeceklerine eminim. Manisa kültürle buluşmuş, sanatla buluşmuş, şehrin 1,5 milyon insanının Manisa’m diye bağırdığı, şehrine sahip çıktığı bir kent olarak hafızalarda kalmayı hedefliyorum. Umarım 5 gün boyunca yüzümüz hep gülecek. Manisa’mın adından her yerde övgüyle söz edilecek” ifadelerini kullandı.

“MESİR FESTİVALİ TOPLUM VE KENTİN HAFIZASIDIR”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da “Yaklaşık 500 yıldır sürdürdüğümüz Manisa Mesir Macunu Festivali’miz her dönem toplumun birlik ve beraberliğine güç kattığı gibi ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamımıza da önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu sebepten Mesir Festivali sadece bir tarihten ibaren değil, aynı zamanda toplum ve kentin hafızasıdır da” diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise “Mesir Festivali bizim en önemli geleneklerimizden biri. Ben bunun bir tarihçi olarak toplumcu yanını da önemsiyorum. Hafsa Sultan’ın kendisini iyileştirdikten sonra bunu halkla paylaşması çok önemli. Bu 485 yıl önce toplumcu düşüncenin önemli somut örneklerinden biri. Ferdi Başkanıma da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olması ve takım kaptanı olmasıyla Manisa kabuk değiştirdi. Mesir Festivali de tamamen kabuk değiştirdi. Dolu dolu içerikli gerçek bir festival oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, da “Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dolu dolu birçok etkinlik konserler, söyleşiler ve sergiler ile çok güzel bir festival geçirmeyi diliyorum. Mesir, Manisa için çok önemli. Manisa deyince Mesir, Mesir deyince Manisa akla geliyor. Desteklerimiz her yıl artıyor. Festivalimiz Manisa’mız için çok büyük öneme sahip. Ben emeği geçen herkese şahsım ve derneğim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışı dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in ‘Bir Müzeye Doğru’ adlı özel sergisiyle gerçekleştirildi. Sanatseverleri benzersiz bir yolculuğa çıkaran sergide, rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamayan Erbil adına konuşma yapan Mahmut Nuvit Doksatlı, “Güzide Manisa halkına gösterdiği teveccühe çok teşekkür ediyorum. Devrim Bey’in en büyük arzusu sanatını halkla paylaşmak. Halen de bunu paylaşma sevincini yaşıyor. Yurt içinde yaptığımız 6 sergiden biri. Müze koleksiyonu. İnşallah arzuları gerçekleşir ve bir müzeye kavuşur” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 22 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak ressam Devrim Erbil’in “Bir Müzeye Doğru” başlıklı resim sergisi kurdele kesimiyle açıldı.