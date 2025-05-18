Mesleğimize, ülkemize sahip çıkacağız

HABER MERKEZİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Soma Katliamı’nın 11’inci yılında Ankara Madenci Anıtı önünde toplandı.

Soma’da hayatını kaybeden 301 madencinin anıldığı açıklamada TMMOB 48. Dönem Danışma Kurulu adına konuşan TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Hülya Küçükaras, “Bugün burada, 11 yıl önce Soma Faciası’nda hayatını kaybeden 301 madenci kardeşimizi, önünde bulunduğumuz madenci anıtında, bir kez daha özlemle anıyoruz. Önünde bulunduğumuz bu anıt, yalnızca kaybettiğimiz canların değil; aynı zamanda rant uğruna hiçe sayılan işçi sağlığının, denetimsizliğin ve piyasacı zihniyetin ve emeğin değersizleşmesinin acı bir hatırlatıcısıdır” dedi.

‘MESLEĞİMİZ PİYASAYA TESLİM EDİLİYOR’

Ekonomik krizlerin süreklilik kazandığı, demokrasi ve hukuk mekanizmalarının işlemez hale geldiği, toplumsal yaşamın kutuplaştırıldığı bir dönemde mühendis, mimar ve şehir plancılarının da mesleki gerekliliklerinin kısıtlandığını vurgulayan Hülya Küçükaras “Bu koşullarda mesleğimizin kamusal işlevi küçümsenmekte; bilimsel bilgi ve teknik akıl dışlanmakta, kentlerimiz, doğamız, emeğimiz ve mesleğimiz piyasaya teslim edilmektedir. Genç meslektaşlarımız işsizlik ve güvencesizlikle boğuşmakta; kamu çalışanları liyakatsizliğin yükünü taşımakta, emekliler yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Her birimizin ülkemizin geleceği için duyduğu endişe her gün artmaktadır. Gelecek endişemize bir de hukukun siyasallaştığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, anayasa ve yasaların anlamsızlaştırıldığı, aklın ve bilimin yerini hurafelerin, liyakatin yerini parti ve din devleti anlayışının aldığı bir ülke tablosu eşlik etmektedir” dedi.

Birlikte, dayanışma içerisinde mücadele edilmezse yaşanılan sorunların daha da büyüyeceğine dikkat çekilen açıklamada iktidara seslenildi:

• Mühendis, mimar ve şehir plancılarının önemli bir bölümü işsizdir. Kamusal yatırımlar artırılmalı, planlı istihdam sağlanmalı, mesleki yetkinlik esas alınmalıdır. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir.

• Özel sektörde çalışanlar düşük ücret, uzun mesai ve güvencesizlikle karşı karşıyadır. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, fazla mesai denetimi ve toplu sözleşme hakkı sağlanmalıdır.

• Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamında, alınan eğitim, verilen hizmet ve üstlenilen sorumlulukların niteliğine uygun ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmeli ve bu konuda TMMOB yetkili kılınmalıdır.

• İş ve istihdam alanındaki tahribat giderilmeli, üretimin ithal bağımlılığı azaltacak ve ulusal katma değer zincirini yüksek katma değer üzerinden kesintisiz sürdürmeyi sağlayacak kamu girişimleri yaratılmalıdır.

• Kamu çalışanlarının teknik sorumlulukları tanınmalı; eşit işe eşit ücret, liyakat, ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve emeklilik haklarında iyileştirme yapılmalıdır. Meslek alanlarımızdaki tüm kamusal görevler meslek ilkeleriyle uyumlu biçimde yeniden tanımlanmalıdır. Kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı, istihdam artırılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır.

• Emekliler için en düşük emekli maaşı insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmalı; mühendis, mimar ve şehir plancıları emekli maaşının TMMOB’nin belirlediği taban ücretin altında kalmamalıdır.

• Niteliksiz eğitim politikaları, meslek alanlarımızın itibarsızlaştırılmasına yol açmaktadır. Fakülte kontenjanları planlı biçimde belirlenmeli; meslek odalarının görüşleri dikkate alınmalıdır.

• Üretim, sanayi, enerji ve altyapı yatırımları kamusal anlayışla; bağımsız ve çevre dostu biçimde ele alınmalıdır. Gerçek kalkınma ancak toplumsal yarar ile mümkündür.

Tüm toplumsal kesimlerinin mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını sahiplenmeye çağrıldığı açıklamanın ardından halk 18 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek Güncel Sorunlarımız ve Çözüm Önerilerimiz Kurultayı’na davet edildi.