Meslek Fabrikası direnişi'nde CHP İzmir Milletvekili Yücel: Niyet, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 2. gününde devam ediyor. Direniş alanına giden CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Yüksel Taşkın, iki gündür yaşananları değerlendirdi.

YÜCEL: HEM HUKUKA AYKIRI HEM TEAMÜLLERE AYKIRI

Tahliyenin hukuki olmadığının altını çizen Deniz Yücel, şunları söyledi:

“Büyük bir hukuksuzluk ve haksızlıkla karşı karşıyayız. İZBB’ye ait olan, gençlerin meslek sahibi olduğu ve istihdama katıldığı Meslek Fabrikası, hukuki süreç beklenmeden dün sabaha yüzlerce polis marifetiyle karşı zapt edildi. Dün burada İZBB Başkanı ayın Cemil Tugay, bu binaya alınmadı. Bizler milletvekilleri olarak bu binaya çok zor girdik. Yakın zamanda Vakıflar Kanununda yapılan bir değişiklikle vakıflarla hiçbir bağı olmayan bu binanın tapusu Vakıflar’ın üzerine kaydedildi. Buna İZBB’nin başlattığı bir yargı süreci var. Mahkemenin henüz vermiş olduğu nihai bir karar ya da esastan verdiği bir ret kararı yok. Dolayısıyla derdest bir dava yani dava devam ederken polis zoruyla buranın ele geçirilmesi, hem hukuka aykırı hem teamüllere aykırı.”

“BURADA YAPILMAK İSTENEN ŞEY BAŞKA BİR ŞEY”

Yaşananlarda iktidarın ‘gözdağı verme’ amacı olduğu mesajını veren Yücel, “Burada yapılmak istenen şey başka bir şey. Belediye CHP’ye ait bir belediyeyse, sembol bir belediyeye o zaman yargı hukuk ve kolluk güçleri başka bir akla hizmet ediyor. Burada bir kötü niyet var. Bu kötü niyete karşı Cemil başkan bir direniş çağrısı yaptı, direniş başlattı. Biz de bu direnişe destek veriyoruz. İzmirli buradayız. Duyarlı vatandaşlarımız da dünden beri alanı dolduruyor. Sabaha kadar da buradayız. Bu direniş, başarıyla sonuçlanana kadar bunu sürdüreceğiz” dedi.

“NİYET ‘BEN YAPTIM OLDU’ DİYEBİLMEK”

Binanın içindeki kapı kilitlerinin değiştirilmesi ve Büyükşehir’e ait olan demirbaşlar ile çalışanların özel eşyalarının alınmasına izin verilmemesini de değerlendiren Yücel, şöyle konuştu:

“Polis de kendilerine verilen talimatı yerine getiriyor. Biz zaman zaman bu emrin kanunsuz olduğunu, kanunsuz emri yerine getirmenin suç olduğunu söylüyoruz. Bunu anlatıyoruz. Dün daha da uç ve istenmeyen olaylar yaşanabilirdi. Karşılıklı diyalogla daha kötü olaylar yaşanmasını engelledik diye düşünüyorum. İçeride kilitlerin değiştiğini hukuk müşavirimiz bize aktardı. Kimsenin buradan bir şey kaçırdığı yok. Neticede içerideki demirbaşlar İZBB’ye ait. Orada hem ekonomik değeri olan hem de kaybolması halinde telafisi imkansız zararlar doğurması ihtimali olan menkuller var. Kilitlerin değiştirilmesine gerek yoktu ama burada niyet farklı. Burada niyet, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek ve güç gösterisinde bulunabilmek. Niyet ‘Ben yaptım oldu’ diyebilmek. Dünden beri bunu yapıyorlar, biz de buna karşı duruyoruz.”

TAŞKIN: “BU TÜRKİYE GENELİNDE YAŞANAN BİR SALDIRI”

Yüksel Taşkın, yaşananların ülke genelinde muhalefet tarafından yönetilen belediyelerin genelinde de olduğunu belirtirken İstanbul örneği vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, İzmir’e özgü değil, Türkiye genelinde yaşanan bir süreç. Mesela Galata Kulesi’ne çöküldü. İBB, AK Partideyken Galata Kulesi duruyordu. Biz oraya çok ciddi masraf yaptık ve elimizden alındı. Galata “Kulesi ile ilgili devam eden yargı süreçlerine rağmen meclisten geçildi. Şimdi Yerebatan Sarnıcı’yla ilgili de benzer bir süreç var. Oraya da mezbelelikten çıkarıp çok büyük bir yatırım yapan biziz. Meslek Fabrikası’yla ilgili süreçte hukuken yüzde 100 haklı olduğumuzu görüyoruz. Hukuka güvenemeyeceksek ne güveneceğiz! Hakkımızı bu şekilde savunamayacaksak neye güveneceğiz! Bu İzmir’e özgü bir rövanşizmle yaşanıyor. Bu Türkiye genelinde yaşanan bir saldırı. Atanmışların seçilmişlere saldırısı. Yerel yönetimlere yapılan her saldırı sanmayın ki partimize ya da belediyemize yapılıyor, doğrudan halkımıza yapılıyor. Burada da İzmir halkına yapılan bir saldırı söz konusu. Biz burada partimiz için değil milletimiz için mücadele ediyoruz. Son derece haklıyız. İzmir halkı adına bu mücadeleyi yürüteceğiz. İzmir halkının değerleri, kültürü, demokrasiye sahip çıkışı ve bunlardan dolayı cezalandırılması söz konusu. Buna sonuna kadar karşı çıkacağız.”

“TÜRKİYE HALKININ DİKKATİNİ BU HAKSIZLIĞA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Yarın gerçekleştirilecek büyük eylem için de vatandaşlara çağrıda bulunan Taşkın, “Biz burada eylem halindeyiz. Gün içinde çok sayıda insan geliyor. Yarın da miting şeklinde bir buluşma olacak. Sadece İzmir halkının değil, Türkiye halkının dikkatini bu haksızlığa dikkat çekmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.