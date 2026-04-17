Meslek Fabrikası için kamusal alan çağrısı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubeleri’nin üye ve gönüllüleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası önünde bir araya gelerek kamusal eğitim alanlarının korunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Meslek Fabrikası’nın kamusal niteliğinin korunması ve faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi talep edildi. Açıklamada, uzun yıllardır faaliyet gösteren Meslek Fabrikası’nın kadınlara, gençlere ve işsiz yurttaşlara ücretsiz mesleki ve teknik eğitim verdiği, istihdama katkı sunduğu belirtildi. Ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde merkezin gençler için umut kapısı, kadınlar için ise güçlenme alanı olduğu vurgulandı. Meslek Fabrikası’nın yalnızca bir eğitim merkezi olmadığı ifade edilen açıklamada, kurumun üretimi, toplumsal eşitliği ve yerel kalkınmayı destekleyen önemli bir model olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümüne dikkat çekildi. 1940 tarihli yasada yer alan ‘köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek’ anlayışının bugün Meslek Fabrikası modeliyle sürdürüldüğü, kurumun bu yaklaşımın İzmir’deki somut karşılığı olduğu belirtildi. Resmî kadastro ve arşiv kayıtlarına göre mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan yapının işlevsiz hale getirilmesi ya da devredilmesinin, yalnızca bir binanın değil toplumsal fayda üreten bir modelin ortadan kaldırılması anlamına geleceği savunuldu. Bunun ciddi kamu zararı doğuracağı ifade edildi.

ÇYDD İzmir Şubeleri açıklamasında, “Meslek Fabrikası halkındır. Kamusal eğitim alanları devredilemez. Bu binada yürütülen kamusal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini, hukuka uygun bir süreç işletilmesini ve kamu yararının korunmasını talep ediyoruz” denildi.