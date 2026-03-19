Meslek Fabrikası'na tahliye kararı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri kararlaştırılan üç taşınmaz arasında bulunan Meslek Fabrikası için tahliye emrinin tebliğ edildiğini bildirerek, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hukuki süreç tamamlanana kadar tahliye istenmemelidir. İlgili kişi ve kurumların acilen bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz” dedi.

Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meslek Fabrikası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu gösteren belgeleri paylaştı.

Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yapmayın, etmeyin, bu haksızlığa evet diyemeyiz. Meslek Fabrikası binası halka yönelik kamu hizmetinin yıllardır çok aktif bir şekilde sürdürüldüğü bir hizmet binasıdır. Bu bina vakıflar tarafınca inşa edilmemiştir. 1908 yılında un fabrikası olarak özel kişiler tarafınca inşa edilmiştir. Atatürk’ün de imzası olan 1926 tarihli belge ile başlayan belediyemiz için satın alma süreci sonunda 28 Kasım 1940 tarihinde tapuda belediyemiz adına tescil edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan Bayezid Baba Vakfı adına mukataa şerhinin terkini için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün belediyemizden talep ettiği 1 milyon 592 bin 622 lira 23 kuruş taviz bedeli 20 Ağustos 2007 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenmiş. Bu tarihten sonra yapılan işlemlerde tapu kaydında şerhe rastlanmamış ancak daha sonra 27 Ekim 2025 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tapu müdürlüğüne yaptığı başvuru ile taşınmazı kendi adına tescil ettirmiştir.”

“YANLIŞTAN DÖNÜN”

Tugay’ın açıklaması şu ifadelerle sonlandırıldı:

“Ayrıca belediyemiz tarafından devlet arşivlerinde yapılan tarama ile elde edilen bilgilere göre; Vakıfların Mazbut Vakıf olarak göstererek adına tescil işlemleri yaptığı Bayezid Baba Vakfı'nın Sultan 2. Abdülhamit döneminde 1893 yılında kapatılarak mallarının Maarif Nezareti'ne devredildiği ve münderis vakıf olarak kabul edildiği, yani mazbut vakıf olmaktan çıktığı, tescile ilişkin yasa kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Yani özetle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu bina üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Tüm bu delilli ispatlı gerekçelerimize rağmen, bugün Meslek Fabrikamıza tahliye emri tebliğ edildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hukuki süreç tamamlanana kadar tahliye istenmemelidir. İlgili kişi ve kurumların acilen bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz.”