Meslek Fabrikası tahliye edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) yıllardır eğitim ve istihdam merkezi olarak kullandığı Meslek Fabrikası binasında tahliye süreci dün başladı. Polis ekipleri eşliğinde binaya gelen görevliler, belediyeye ait masa, sandalye, eğitim ekipmanları ve çeşitli malzemeleri dışarı çıkararak araçlara yükledi.

İzmir’in simge yapılarından biri olarak bilinen bina, 1926 yılında belediye mülkiyetine geçmişti. İzBB, 2017’de yaklaşık 17 milyon TL’lik yatırımla yapıyı restore ederek Meslek Fabrikası adıyla kentin önemli eğitim ve istihdam merkezlerinden birine dönüştürmüştü. Ekim 2025’te Vakıflar’ın binayı kendi üzerine tescil ettirmesiyle başlayan kriz, İzBB tarafından “hukuksuz el koyma” olarak nitelendirilmişti. Belediyenin açtığı tapu iptal davasında verilen ihtiyati tedbir kararı, Vakıflar’ın itirazı üzerine 10 Mart 2026’da kaldırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Vakıflar, binanın 23 Mart’a kadar boşaltılması için belediyeye tebligat göndermişti. Yurttaşlar tepki göstererek direniş başlatmıştı.