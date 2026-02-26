Meslek Fabrikası’na Atatürk’ün imzaladığı belgenin görselleri asıldı

Uzun yıllardır Meslek Fabrikası olarak kentlilere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki tarihi binaya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulması girişimine yönelik tepkiler sürüyor. Bir yandan hukuki yollara başvurarak İzmirlinin hakkını koruma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi, haklılığının en güçlü kanıtlarından biri niteliğindeki belgenin görsellerini de dev posterler haline getirdi. Halkapınar’daki yapının belediyenin mülkiyetine geçişine ilişkin 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnamenin yer aldığı görseller yoldan geçenlerin okuyabileceği şekilde binanın duvarlarına asıldı.

Söz konusu kararnamede taşınmazın, dönemin İzmir Belediyesi tarafından 185 bin lira bedelle kamu yararı gereği istimlak edildiğine ve ödemelerin taksitlendirilmesine ilişkin ifadeler yer alıyor.

İZMİR’İN YENİ BAŞLANGIÇLARA AÇILAN KAPISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, kapısından giren her kursiyer için umudun, cesaretin ve dönüşümün simgesi oluyor. Binlerce kişinin istihdam edilmesini, kendi işini kurmasını ve farklı alanlarda gelişmesini sağlayan Meslek Fabrikası, İzmirlilerin yazdığı başarı hikâyelerinin mimarı oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası kurulduğu günden bu yana 29 merkezde, 5 bin 800 kursta, tam 145 bin 77 kursiyere umut oldu. Kursiyerlerin kimi istihdam kapısını araladı, kimi kendi işini kurdu. Tarihi binadaki Halkapınar Kurs Merkezi ise adeta tarih yazdı. 2016’dan bu yana 531 kurstan 13 bin 149 kursiyer mezuniyet belgesi aldı.

Meslek Fabrikası’nda açılan yeni bir kapı da Dijital Gençlik Merkezi oldu. Halkapınar Kurs Merkezi’nde yer alan merkezde 2025 yılının şubat ayından bu yana 385 genç, geleceğin dünyasına dijital yetkinliklerle hazırlandı. İzmir’in iş, aş ve umut üreten fabrikası, merkezi Halkapınar Kurs Merkezi’nde bulunan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla da 37 bin 44 kişiyi açık iş ilanı bulunan firmalara yönlendirdi. Bu kapsamda 2 bin 694 kişi hayata yeni bir başlangıç yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nün en büyük motivasyonu ise rakamlar değil, hayatlarına dokundukları İzmirliler oldu.

MESLEK FABRİKASI HAKKINDA

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Tuzakoğlu Fabrikası adıyla anılan Halkapınar’daki tarihi bina, Osmanlı vatandaşı olan Yuan Tuzakoğlu ve Vasil İstefanidi’nin girişimleriyle un fabrikası olarak 1908 yılında inşa edildi. 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnameyle o dönemki ismi İzmir Belediyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen bina bir süre ekmek fabrikası olarak işletilirken, bir süre de Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanıldı. İzmir’in tarihine tanıklık eden bina, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine girerek 2016 yılında Meslek Fabrikası'na dönüştürüldü. Tarihi bina, günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na ev sahipliği yapıyor.