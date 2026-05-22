Meslek Fabrikası’nda tahliye işlemleri polis eşliğinde başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır eğitim ve istihdam merkezi olarak kullandığı Meslek Fabrikası binasında tahliye süreci başladı. Polis ekipleri eşliğinde binaya gelen görevliler, belediyeye ait masa, sandalye, eğitim ekipmanları ve çeşitli malzemeleri dışarı çıkararak araçlara yükledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Meslek Fabrikası” olarak kullandığı binanın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından başlayan mülkiyet krizi, tahliye süreciyle yeni bir aşamaya taşındı.

Belediye ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki süreç yargıya taşınırken, binanın boşaltılması için başlatılan işlemler polis ekipleri eşliğinde yürütüldü. Belediye tarafından kullanılan masa, sandalye, eğitim ekipmanları ve çeşitli malzemeler binadan çıkarılarak araçlara yüklendi.

İŞLEMLER 6 NİSAN'DA BAŞLAMIŞTI

İzmir’in simge yapılarından biri olarak bilinen bina, 1926 yılında belediye mülkiyetine geçmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında yaklaşık 17 milyon TL’lik yatırımla yapıyı restore ederek Meslek Fabrikası adıyla kentin önemli eğitim ve istihdam merkezlerinden birine dönüştürmüştü. Ekim 2025’te Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün binayı kendi üzerine tescil ettirmesiyle başlayan kriz, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “hukuksuz el koyma” olarak nitelendirilmişti.

Belediyenin açtığı tapu iptal davasında verilen ihtiyati tedbir kararı, Vakıflar’ın itirazı üzerine 10 Mart 2026 yılında kaldırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü, binanın 23 Mart’a kadar boşaltılması için belediyeye tebligat göndermişti. 6 Nisan’da ise tahliye işlemleri başlatıldı. Boşaltma kararına karşı yerel yönetim ve yurttaşlar tepki göstererek direniş başlatmıştı.