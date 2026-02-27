Meslek Fabrikası’nı tahliyesi durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Meslek Fabrikası binası, Egemenlik Binası ve Tepecik’teki eski Gasilhane’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine tepkiler sürerken mahkeme yeni bir karar verdi. Mahkeme, Meslek Fabrikası binası için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada, tahliye işlemlerini yargı süreci sona erene kadar durdurdu. Meslek Fabrikası dava sonuçlanana kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılan Meslek Fabrikamız için açtığımız davada mahkeme, tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurmuştur. İzmir’in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı. Bu güzel haberi İzmir’le paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.