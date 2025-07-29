Meslek krizde: İşsiz eczacı ordusu büyüyor!

AKP iktidarı ile birlikte neredeyse her kente plansız bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri alarm veriyor.

Eğitimin niteliği bir yana mezun olanlar arasında işsizliğin giderek artması da endişeleri artırıyor. Halihazırda yaklaşık 19 bin eczacının işsiz olduğu ve her yıl 4 bin 500 yeni mezun olduğu, işsiz eczacı ordusunun giderek büyüdüğün belirten eczacı odaları "Mesleğin geleceğinden endişeliyiz" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Eczacı Odası, mesleğimizi derinden etkileyen ciddi yapısal sorunlara yol açan gündemlere ilişkin bugün Mecidikeköy'deki oda binasında bir açıklama yaptı.

Toplantıda konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, "2025 YKS sonuçlarının açıklandığını ve tercihler için YÖK'ün kontenjan açıklaması bekleniyor. Oda olarak bu süreçte mesleğimizin geleceği hakkında endişeliyiz. Ve bunu tercih döneminde olan gençlerimizle ve kamu otoritesiyle bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Ülkemizde 2000'lerin başında 7 olan Eczacılık Fakültesi sayısı, plansız ve kontrolsüzce açılan fakülteler sonucu bugün maalesef 63’e çıkmıştır. Bunun sonucunda da binlerce meslektaşımız işsizlikle ve ekonomik krizle boğuşmaktadır" dedi.

ONBİNLERCE İŞSİZ

2025 itibariyle, Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı eczacı sayısının 52 bin 567 olduğunu anımsatan Özcan, bu sayıya şu anda fakültelerde okuyan binlerce öğrencinin dahil olmadığını söyledi. Özcan, şöyle devam etti:

"Bu fakülteleri kontrolsüzce açan siyasi otorite, bugün işsiz onbinler yaratmıştır. Elleriyle yarattığı bu istihdam sorunu için kamuda meslektaşlarımıza asla yeterli kadro açmamış ve işsizliğe mahkûm etmiştir. Kamu otoritesinin eczacı istihdam etme oranı sadece yüzde 5 seviyesindedir. Yıllardır defalarca dile getirmemize rağmen, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve ilaç fiyatlandırmasındaki ısrarla yürütülen yanlış politikalar, eczanelerimizde çok büyük ekonomik yıkıma neden olmuştur. Bugün ayakta durabilmek için kredi-faiz sarmalında boğulan, birbiri ardına kepenk indiren eczacılarımızın da, bu kadar çok sayıda mezunu kendi eczanelerinde istihdam edebilmeleri zaten mümkün değildir. Yıllardır enflasyona ezdirildikleri yetmezmiş gibi, Maliye Bakanının önceki günkü talihsiz açıklamasında da hedef gösterdiği eczaneler bugün can çekişmektedir. "

AKADEMİSYEN YOK

Eczacılık mesleğinde yaşanan krizin sadece işsizlikle sınırlı olmadığını vurgulayan Özcan, eğitimde de nitelik sorunu olduğunu anlattı.

Özcan, "Eczacılık fakültelerinin birçoğunda akademisyen sayısı yetersizdir. Yeni açılan birçok fakültede eczacı kökenli akademisyen yoktur. Laboratuvar ve donanımlar öğrenci sayısı bazında yetersizdir. Tüm bunlar zaten büyük bir sorunken, bir de bu fakültelerin ’uluslararasılaşma’ ve eğitim turizmi’ gibi kavramlarla aynı cümlede bir ticarethaneye dönüştüğünü görülmektedir. Elbette ülkemizin çok köklü üniversiteleri ve çok değerli akademisyenleri vardır. Ancak eğitim, özellikle de sağlık temelli eğitim; özen, donanım ve ticari zihniyetten uzak bir vizyon gerektirir" diye konuştu.

Özcan, meslek ve üniversite tercihi yapacak tüm gençlere seslenerek, şunları söyledi;

• Mezuniyet sonrası istihdam imkanlarına ve oranlarına,

• Akademisyen sayısı ve niteliğine,

• Mesleki eğitim için laboratuvar ve benzeri yeterli kapasite ve donanıma sahip olup olmadığına,

• Fiziki koşullarının hangi sayıda ve kaç ayrı fakülteden öğrenci ile paylaşılmak zorunda kalınacağına lütfen çok iyi analiz ediniz.

YABANCI ÖĞRENCİ VAKIF ÜNİVERSİTELERDE FAZLA İEO, 2024 yılına ait bazı verileri şöyle paylaştı; "Devlet üniversitesi eczacılık fakültesi kontenjanı 2 bin 176, uluslararası öğrenci kontenjanı 411. Oran yüzde 19.

Vakıf üniversiteleri eczacılık fakültesi kontenjanı bin 520, yabancı uluslararası öğrenci kontenjanı bin 380. Oran 91.

Özellikle vakıf üniversitelerinin yurtiçi ücretli kontenjanlarında doluluk oranı yüzde 40'larda. Toplam kontenjanları kadar yıllık 8.000-15.000 dolar karşılığı yabancı öğrenci alabilen vakıf üniversitelerinin bazılarında, TC vatandaşı öğrencilerin azınlıkta kaldığı tahmin ediliyor. 2019'da kadar yabancı öğrenci kontenjanı tüm fakülte ve bölümlerde yurtiçi kontenjanlarının en fazla yüzde 50’sine kadar sınırlanmışken, bu sınırlama yapılan değişiklikle -tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleri hariç- kaldırılmıştır. "

168 YENİ İLACIN 10 TANESİ TÜRKİYE'DE

Özcan, Türkiye'nin ilaç pazarında dışa bağımlı bir ülke olduğunu, ilaç üretimi ve ihracatı konusunda gelişmiş ülkelerden geride olduğumuzu anlattı. Dünyada keşfedilen yeni moleküller ise tedavi bekleyen hastalara ulaşaadığını anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"İlaç firmaları, yanlış kur ve fiyatlama sistemi yüzünden Türkiye pazarına ilaç vermek istemiyorlar. Son dönemde yeni keşfedilen 168 ilaçtan sadece 10 tanesi Türkiye pazarına girmiştir. Yani ülkemizin diploma fabrikasına dönüşmüş fakültelere değil, nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacı akademik kadrolar yetiştiren, Ar-Ge ve klinik çalışmalar yapan fakültelere ve birimlere ihtiyacı vardır. Ülkemize gerçek ekonomik girdi, gerçek itibar, fakülteleri ticarethaneye çevirerek değil, ilaçta dışa bağımlı olmaktan kurtularak, şifa bekleyen hastalarımızı ilacına kavuşturarak olur. "