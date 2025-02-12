Meslek lisesinde milyonluk yolsuzluk

Antalya’nın Demre ilçesinde skandal bir yolsuzluk ortaya çıktı. Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 36 öğretmen ve 300 öğrencinin bulunduğu okulda, müdür M.Ş’nin ek ders ödemeleri ve Ustalık Telafi Programı (UTP) üzerinden 46 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edildi.

Daha önce Eğitim Bir Sen Şube Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Yakupoğlu’nun yerine vekaleten, ardından asaleten müdür olan M.Ş., öğretmenlerin ek ders ücretlerini kendi hesabına aktarmak, emekli öğretmenlere sahte ödeme yapmak ve öğretmenleri iki okulda çalışıyor göstererek haksız kazanç sağlamak gibi usulsüzlüklerle suçlanıyor.

M.Ş.’nin 2022 yılından bu yana öğretmenlerin imzalarını taklit ederek ek ders ödemelerini kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı. Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı. M.Ş., Ustalık Telafi Programı (UTP) kapsamında yaklaşık 3 bin hayali öğrenci kaydı yaparak da devletin sağladığı destek ödemelerini kendi hesabına aktarmakla suçlanıyor.

Olay, okulda görev yapan bir öğretmenin şikâyeti üzerine ortaya çıktı ve hakkında açılan soruşturma sonucunda 13 Ocak’ta açığa alındı.

Ek ders ödemeleri ve UTP üzerinden yapılan vurgunun 46 milyon TL’yi bulduğu tahmin ediliyor. Müdürlük döneminde sürekli değiştirilen 6 müdür yardımcısının imzalarının taklit edildiği de öne sürülüyor. Öte yandan M.Ş’nin döner sermaye hesabından hem kendi hem de eşinin hesabına para aktardığı da iddialar arasında yer alıyor. M.Ş. hakkında soruşturma devam ediyor.

Antalya Eğitim Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, lisede ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin “Burada büyük bir yolsuzluk var. Kapatmaya çalışıyorlar. İl milli eğitim müdürü ilgileneceğini söyledi. Çete gibi bir durum var. Çok ciddi bir yolsuzluk var orada. Arkadaşlarımızın yerine sahte imzalar atılmış. Okul çok küçük ama rakam çok büyük. Daha önce de UTP üzerinden devleti soydular. Bu birileri üzerinden yapıldı. UTP’lerin bir an evvel iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.