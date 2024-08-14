Meslek odalarından "İzmir’in Çernobili"ne tepki: "Bilim ve tekniğe uygun olmalı"

Gonca YILDIZ

İzmir Gaziemir’de bulunan Aslan Avcı Kurşun Fabrikası’nın temizlenmesi için başlatılan ve ‘İzmir’in Çernobil’i olarak anılan nükleer atıklara ilişkin TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası ortak bir basın açıklaması düzenledi.

İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen açıklamaya; Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Nükleer Fizik Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Kılıç katıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, “Gaziemir’de nükleer ve tehlikeli atıklara yönelik 23 Temmuz 2024’de başlatılan çalışma hemen durdurulmalı; bu atıkların bertaraf süreci bilim ve tekniğe uygun, bağımsız uzman denetimi altında, şeffaf bir şekilde yürütülmelidir” dedi.

"DETAYLI SAĞLIK TARAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

Akdemir, şunları dile getirdi: “Fabrikada daha önce çalışmış olan tüm vatandaşlarımız ile fabrika çevresinde yaşayan/yaşamış olan tüm vatandaşlarımızın detaylı sağlık taramaları gerçekleştirilmeli, yöre halkının dile getirdiği farklı kanser türleri ve doğumsal anomalilerdeki artışlar gibi nükleer ve tehlikeli atıkların halk sağlığı üzerindeki etkileri kapsamlı çalışmalarla belirlenmeli; yasadışı uluslararası nükleer atık ticaretinin sorumluları, bu atıkların ülkemize nasıl girdiği, söz konusu nükleer reaktör atıklarının gerçek sahipleri ile benzer yollarla ülkemize başka ne kadar nükleer atık sokulduğu ve şu anda nerede bulunduğu tespit edilmeli, nükleer atıkların asıl sahipleri ile tüm sorumlular hakkında ulusal ve uluslararası alanda yasal yaptırımlar uygulanmasına yönelik çalışmalar ivedilikle yürütülmelidir.”

Akdemir taleplerini ise şu şekilde açıkladı:

- Çevresel iyileştirme planı, iş termin planı, analiz raporları ile birlikte konu ile ilgili tüm bilgi, belge ve raporların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

- Alandaki tüm çalışmaların, radyoaktif kirlilik yaşanan alanların temizlenmesi ve rehabilitasyonu konusunda uzman ve benzer iş deneyimine sahip uluslararası akredite kuruluşlar tarafından ve/veya denetiminde; ayrıca uzman meslek odaları ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile bağımsız uzman/akademisyenlerin katılımıyla kurulacak bir komisyonun gözetiminde gerçekleştirilmesi önemlidir.

- Alandaki tüm kirleticilere yönelik sürekli izleme yapılarak ölçüm sonuçlarının paylaşılması ve alana kameralar yerleştirilerek alandaki çalışmaların kamuoyu tarafından sürekli izlenebilir duruma getirilmesi gerekir.

- İlk 3 maddedeki koşullar sağlanıncaya kadar alandaki çalışmaların derhal durdurulmasını istiyoruz.