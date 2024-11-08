Meslek öğretmenini patron denetleyecek

AKP’nin eğitim sistemindeki en büyük piyasacı hamlelerinden biri olan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesi ve Zanaat Atölyeleri ile öğrencileri patronların insafına terk eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şimdi de öğretmenler için benzer bir proje hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasındaki bağın sürekli kurulması için 6 ilde 15 ‘sektörel mükemmeliyet merkezi (SMM)’ kurulduğu duyuruldu. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce kurulan SMM’ler, mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösterecek.

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde açılan SMM’lerde, öğretmenlerin eğitim ihtiyaç analizlerini ve mesleki gelişimleri takip edilecek. SMM’lerden birinde ise mesleki matematik, mesleki yabancı dil ve mesleki fen bilimleri alanlarında sürekli mesleki gelişim faaliyetleri düzenlenecek. Bu merkezlerde ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları patronlarla beraber belirlenecek.

YETKİ İŞVERENE VERİLECEK

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, MEB’in uzun süredir mesleki eğitimde piyasa arayışı içinde olduğunu vurguladı. Irmak, “Bakanlık, öğretmenlerin üzerindeki etkisi ve yetkisini patronlara devredecek. Patronlar öğretmenlerin, bu çocukları nasıl yetiştirmeleri gerektiği üzerine de yetki istedi. Bakanlık yine patronların isteğini geri çevirmedi ve yetkiyi verecek bir düzenleme yaptı” dedi.

Irmak şunları dile getirdi: “Tek dertleri sermayenin ucuz işgücü ihtiyacına cevap vermek. Onların kaliteyi artırmak dediği her ne pahasına olursa olsun sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak. Öğretmenlere yeni angarya iş yüklemeye çalışıyorlar. Mükemmellikten anladıkları daha fazla ucuz işgücü, daha fazla emek sömürüsü. MEB, çocuk emeği sömürüsüne dönüşmüş, sermaye yanlısı mesleki eğitimden vazgeçmesi gerekiyor.”