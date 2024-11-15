Meslek örgütlerinden 'etki ajanlığı' tepkisi: Yeniden gündeme getirilecek, iktidarın istediği konuşulacak!

Ebru ÇELİK

Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmemesi, gazetecilere, yazarlara yönelik baskıların artması nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC) Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), PEN Yazarlar Derneği, DİSK Basın İş ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin bulunduğu altı meslek örgütü dün basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantını ilk olarak Etki Ajanlığı” yasasının hayata geçirilmemesi üzerineydi. Teklifin geri çekilmesi üzerine toplantı başlığı "Gazeteciye, yazara, yayıncıya baskıya hayır" olarak değişti. Yapılan açıklamada, “Yasa teklifinin geri çekilme amacı olarak muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisi nedeniyle teklif geri çekilmiştir. Küçük bir düzenlemeden sonra tekrar gündeme geleceğinden şüphemiz yok” denildi.

YASA ŞU ANLIK GERİ ÇEKİLDİ

TGC Başkanı Vahap Munyar, basın özgürlüğünün önündeki engeller, yurttaşların gerçekleri öğrenme, doğru haber alma hakkını, gazetecileri, yazarları, bu ülkedeki her yurttaşı olumsuz etkilediğini belirtti. Munyar, “Sansür, oto sansür, haberlere erişimin engellemesi, yayın durdurma, ağır para cezaları, basın ve düşünce özgürlüğünün önündeki önemli sorunlardır. Etki ajanlığı yasası muhalefetin sivil toplum örgütlerinin tepkileri nedeniyle şu anlık geri çekildi. Yapılan açıklamalara göre bütçe görüşmelerinden sonra yeniden gündeme gelecek. Düzenlemenin neyi cezalandırdığı belli değildir. Biz bu düzenlemeden tamamen vazgeçilmesini istiyoruz” diye konuşu.

HERKES CASUS İLAN EDECEK

Konuşmacılardan PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, Etki Ajanlığı yasasının bu ilk değil ikinci geri çekilişi olduğunu ve şüphesiz biraz değiştirilip tekrar gündeme geleceğini belirtti. Oral, İktidarın amacının, ekonomi, yoksulluk, işsizlik, bebek ve kadın cinayetleriyle değil de etki ajanlığı üzerinden tüm muhalif sesleri susturmak olduğunu aktardı.

Oral konuşmasına şu şekilde devam etti: “Amaç her an tehdit ve baskı altında olan düşünce özgürlüğünü daha da kısıtlamaktır, korkutmak gözdağı vermek ayağını denk al seni anında yok ederiz demektir. İstedikleri; herkes korksun, sussun ve boyun eğip kul olsun. Buna izin vermiyoruz. İktidar yerel seçimlerde CHP’nin kazanması ve muhalefetin güçlenmesinden dolayı koltuklarını kaybetmekten, yargılanmaktan korkuyor. Teklifteki sözcükler değişse bile Erdoğan’la aynı düşünmeyen herkes casus diye tanımlanabilecek. Etki Ajanlığı yasasıyla beraber sadece gazeteciler değil, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya kullanıcıları yani herkes casuslukla suçlanabilecek” dedi.

1 AYDA 104 GAZETECİ YARGILANDI

DİSK Basın İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ise konuşmasını somut örnekler üzerinden yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sadece geçtiğimiz ekim ayı içerisinde 39 dosyada 104 gazeteci yargılandı. 11 gazeteciye 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi, 7 gazeteciye soruşturma açıldı 6 gazeteciye dava açıldı. 19 gazeteci gözaltına alındı, 11 gazeteci hem kolluk kuvvetleri hem de yurttaşlar tarafından kötü muameleye maruz kaldı, 7 gazeteci ise tehdit edildi. Yeni yaşam gazetesinin 5 sayısını toplatma kararı verildi. 30 yıldır yayın yapan Açık Radyo RTÜK kararı ile karasal yayını durduruldu. Son 1 ay içerisinde yaşadığımız somut gerçeklik bu. Bu yaşanılanları 1 yıla yaydığımızda sayfalar dolusu hak ihlalleri ortaya çıkıyor. Etki Ajanlığı yasası henüz çıkmamasına rağmen basının üzerinde oluşan baskı bu şekilde. Yasa hataya geçirilirse durum ne olur tahmin bile edemiyorum.”

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

AKP’nin “etki ajanlığı” düzenlemesini de içeren ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek kanun teklifi toplam 23 maddeden oluşuyor. Teklifin 16. maddesine göre, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne yeni bir madde eklenecek.

Maddede, “Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir" ifadeleri kullanılıyor.