Meslek örgütlerinden İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

DiSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına ilişkin açıklama yaptı.

"Sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini yargı ve idaredeki hukuksuz uygulamalar ile bertaraf etmeye çalışan bir anlayış, 85 milyonun her türlü hakkına, hukukuna büyük bir tehdit haline gelmiştir" denilen açıklamada "Demokrasiyi ve ülkemizi savunmak hepimizin görevidir" ifadesi kullanıldı.

"ZULÜMLE ABAT OLUNMAZ"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Demokrasi, Vesayet Rejimi Değildir! Vesayet Rejimini Kabul Etmeyeceğiz! Türkiye Cumhuriyeti, AKP iktidarı tarafından demokrasi ve hukukun olmadığı, anayasal hakların güvencesiz bırakıldığı bir ülke haline getirilmiş, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere yurttaşların tüm hak ve hukuku ayaklar altına alınmıştır. Ancak bu böyle gitmez! Hukuksuzluğun, keyfi yönetimlerin devam etmesi mümkün değildir.

Baskıyla, zulümle abat olunmaz. Bu ülkenin demokrasi birikimini, halkın demokrasiye sahip çıkma iradesini küçümseyenler yanılacak, hukuk, demokrasi ve adalet tüm kurum ve kurallarıyla işler hale geleceğine dair inancımız tamdır.

"DEMOKRASİYİ SAVUNMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"