Meslek örgütlerinden kayyum ve teğmenler tepkisi

Aralarında İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Koordinasyon Kurulu’nun bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Konfederasyonu, iktidarın kayyum politikalarına ve töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan teğmenlerin TSK’den ihraç edilme girişimlerine karşı açıklama yaptı.

“Hukuka aykırı uygulamaların karşısındayız” denilen açıklamada “Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını Anayasaya saygıya ve Anayasa suçuna son vermeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Hukuka aykırı uygulamaların karşısındayız

Hakkari ile başlayan, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyeleri ile devam eden iktidarın kayyum uygulamasına Tunceli ve Ovacık belediyeleri de eklendi. Yine bu süreçte Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan ve okulunu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Akarsu, TSK’den ayırma cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Her iki uygulama da Anayasal güvencelere aykırıdır.

Okulunu birincilikle bitiren askerlerin Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olduğunu seslendirmesine gösterilen tavır, Cumhuriyetin kurucu anayasal değerlerine saldırı ve Mustafa Kemal’e tahammülsüzlüktür. Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup genç subayların, kurucu değerlere bağlılığı ifade özgürlüğünün toplu kullanımı olup Anayasa güvencesi altındadır.

Bu itibarla teğmenlere TSK’dan çıkarma veya herhangi bir disiplin cezası verilemez.