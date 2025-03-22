Meslek örgütlerinden Saraçhane'de 'birleşik mücadele' mesajı

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması toplumun her kesiminde tepkiyle karşılandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) heyetleri bugün İstanbul Saraçhane'de bulunan büyükşehir belediye binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konsey Başkanı Alpay Azap ile heyetleri Özel ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İmamoğlu'na yönelik soruşturma, CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştireceği Olağanüstü Kurultay ve ülke demokrasisinin yeniden inşası ana gündem maddeleri oldu.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özel, "Bugün çok kritik bir gündeyiz. Gündemi değerlendirirken, karşı tarafın nasıl bir stratejik akılla hareket ettiğini de ele aldık. Geçen seçim neden kaybedildi tartışmasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, siyasi muhalefetin, Altılı Masa’nın ve toplumsal muhalefetin özeleştiri yapması gereken birçok konu var. Ancak bugün yaşananlara baktığımızda, geçmişte eksik bıraktığımız şeyler nedeniyle kazanamayacağımızın baştan belli olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.

DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU SANCILI OLACAK

Özel, iktidarın kaybetme korkusu ile hareket ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "İktidar, 23 yıldır yolsuzluklara ve istismara batmış bir yönetimi sürdürüyor. Kaybettiklerinde devleti, savcı atamalarını, emniyeti ve jandarma istihbaratını devredecekler. Ancak yaşanan olaylar gösteriyor ki, bunu kolayca yapmaya niyetli değiller. Ankara’nın ortasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürülüyor, annesi mahkemede oğlunun ölümüne sebep olan kişileri açıklıyor, ancak soruşturma genişletilmiyor. Suçun içinde olan bazı isimler yargılanmıyor, hatta serbest bırakılıyor. Bugün yaşananlar bize gösteriyor ki, iktidarın değişmesi ve demokrasinin yeniden inşası sancılı bir süreç olacak. MYK’da arkadaşlarıma hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum: Eğer bir demokrasi yeniden doğacaksa, bu sancılı olacak. Karşımızdaki yapı, gitmemek için her yolu deneyecek. Önümüzdeki süreçte daha nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Ancak artık şunu net bir şekilde anladık: İlk kez gerçekten gitmek zorunda olduklarını fark ettiler."

SÜRECE SAHİP ÇIKILMALI

İmamoğlu'nun imzasıyla başkanlık vekaletine getirilen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da meslek örgütleri ile bir arada ilerlemenin önemini vurgulayarak "Birlikte hareket etmeye ve yol almaya devam etmeliyiz. Sizin katkınız çok önemli. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşusunuz ve bu gücünüzü bizimle birleştirmeniz bizim için büyük bir moral kaynağıdır. Eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir, ancak her zaman eleştirilerinizi ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Artık bu zulme dur demeliyiz. Devletin memurlarıyla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz yok. Ancak kamu kurumlarında halkın yanında durmaya devam etmeliyiz. Süreci iyi analiz etmeliyiz çünkü ortalıkta büyük bir dezenformasyon var" dedi.

Meslek örgütlerine yarın kurulacak dayanışma sandığında beraber olma çağrısı yapan Aslan, "İki hafta sonra kurultaya gideceğiz. Başkan vekili olarak sizden iki ricam var. İlki, yarın sandıklarımıza sahip çıkmanız. Türkiye’nin geleceği açısından en önemli günlerden birini yaşayacağız. Valilik, süreci engellemek için kaymakamlıklardan çeşitli yazılar gönderiyor. Türkiye demokrasisine sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

KAYYUM PLANINA MÜSAADE EDİLEMEZ

Toplantıda söz alan TTB Genel Başkanı Alpay Azap, 14 Mart Tıp Haftası'nda kutlama değil, mücadelenin öne çıktığını ifade etti. Azap, "Bu sürece destek vermek bizim topluma, insanlara ve ülkemize karşı görevimizdir. Çok zor ve kritik günlerden geçiyoruz. Belediye binaları kamuya aittir ve her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalışıyoruz. Ancak bugün, son derece asimetrik bir mücadelenin içindeyiz. İstanbul’da, Ekrem Bey’in emanet edildiği bu sembolik makamı kayyum atanarak ele geçirme girişimleri karşısında biz de ona sahip çıkmak için buradayız. Bu süreçte, hep birlikte hareket ederek dayanışmamızı en güçlü şekilde göstereceğiz. Bu birliktelik, bize de güç veriyor. Bugünkü ziyaret, ortak mücadelemiz açısından büyük bir anlam taşıyor. Hep birlikte bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

GERİCİLEŞMEYE KARŞI OMUZ OMUZA

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, tek adam rejiminin gericileştirme saldırılarına karşı birleşik mücadelenin şart olduğunu söyledi. Koramaz, "Bizler demokrasiye sahip çıkmak, bir arada olduğumuzu göstermek için buradayız. Ekrem Başkan nezdine, bu ülkede haksızlığa uğrayan, gericilileşme saldırısı altındaki tüm kesimlerle yan yana omuz omuza mücadele edeceğimizi yeniden belirtmek için İstanbul'a geldik. Bu gericileşmenin sabrımızı taşıran tüm boyutlarına karşı omuz omuzayız. Ülkemizin geleceğini silip süpürmek isteyenlere karşı mücadele edeceğiz. Keşke o güzel günler şimdi yaşanabilseydi" dedi.

Gezi Direnişi'ni hatırlatarak mühendis ve mimarların demokrasi mücadelesinde en önde olduğunu söyleyen Koramaz sözlerine şöyle devam etti: "Bizler, halkın gururunu temsil eden insanlar olarak buradayız. Büyükşehir Belediyesi’ni yapan, yapacak insanlar da burada. O güzel günleri birlikte kurmak için buradayız. Bu ülkenin olanaklarını adil şekilde paylaşmanın, demokrasiyi nasıl geliştireceğimizin tartışıldığı günlerde olabilseydik keşke… Ama biz hep karanlık zamanlarda yola çıkanlardan olduk. Biliyorsunuz TMMOB’un iki üyesi, Can Atalay ve Tayfun Kahraman arkadaşımız, haksız hukuksuz şekilde, İstanbul’da Gezi Parkı’na sahip çıktıkları için, imar planlarına ve mahkeme kararlarına aykırı bir şekilde Taksim’in yapılaşmasına karşı çıktıkları için, Anayasa’ya ve meslek odalarının verdiği görevlere uygun davrandıkları için 1060 gündür hapishanede tutuluyorlar. Aynı hukuksuz uygulamalar yalnızca belediye başkanlarıyla sınırlı kalmadı. TMMOB’a bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na kayyum atanması, yöneticilerinin görevden alınması davaları açıldı ve sonuçlandı. Bugün de İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı. Her ortamda söylüyoruz: Seçme ve seçilme hakkı, demokrasinin en asgari ölçütüdür. Bizler yıllardır sözün, yetkinin, kararın halkta olduğu gelişmiş demokrasiler için mücadele ediyoruz. Ama onlar sandık demokrasisine bile eğer kaybedelerse rıza göstermiyorlar. Tıpkı İstanbul'da yaptıkları gibi, binbir türlü yalana başvuruyorlar, hukukun evrensel kurallarını altüst ederek, uydurma davalarla yarattıkları suni gündemlerle iktidarlarını sürdürmek istiyorlar."

"KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET!"

"Bu halk susmaz, bu üllkenin mühendisleri susmaz, mimarları susmaz, tabipleri susmaz, işçileri susmaz, gençleri hiç susmaz" diyen Koramaz, şunları vurguladı: "Görüyorsunuz ODTÜ'yü, görüyorsunuz Boğaziçi'yi, görüyorsunuz İstanbul Üniversitesi'ni... El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve bu zalim düzene son vereceğiz. Eşit bir ülkeyi, demokratik bir ülkeyi mutlaka kuracağız. Zorbalar gidecek, barış kazanacak. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"