Meslek örgütlerinden Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki

BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel bugün (10 Nisan Perşembe) sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Soykan ve Ağırel’in evinde arama yapılırken, dijital ekipmanlarına el konuldu. Gözaltı kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla alındığı öğrenildi.

Gözaltılara çok sayıda tepki geldi.

Basın meslek örgütleri Soykan ve Ağırel’in gözaltına alınmasını "toplumun haber alma özgürlüğü açısından bir kara gün" daha! olarak niteledi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti iki gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gazetecilik meslek örgütlerinden gelen tepkiler şu şekilde:

ÇGD: BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETSE DE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"İfade vermeye gidecekleri gün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir! Son operasyonlardaki hukuksuzluklara dair haberler ile çete ve tarikatlara karşı kaleme aldıkları haberler birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz: Gazetecilik Suç Değildir! Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."

İfade vermeye gidecekleri gün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir!



Son operasyonlardaki hukuksuzluklara dair haberler ile çete ve tarikatlara karşı kaleme aldıkları haberler birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz:… — ÇGD (@cgdgenelmerkez) April 10, 2025

BASIN-İŞ: ÇETELER KAYBEDECEK, HALK KAZANACAK!

"Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, bu sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan iki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu. İfade vermek için çağrıldığında gelecek gazetecileri sabaha karşı evinden gözaltına alma yöntemi, topluma ve gazetecilere korku yaymaya çalışmanın bir aracı olarak kullanılıyor. Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gazeteciliğine şahidiz. Halkı ve gazetecileri susturmaya çalışanlara karşı kalemimizi sıkı sıkı tutmaya devam edeceğiz. Timur Soykan’ın gözaltına alınırken söylediği gibi: Çeteler kaybedecek, halk kazanacak! Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın!"

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, bu sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan iki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu.



İfade vermek için çağrıldığında gelecek gazetecileri sabaha karşı evinden gözaltına alma yöntemi, topluma ve… pic.twitter.com/6Y9ediZiwO — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) April 10, 2025

TGS: GERÇEKLERİ KARARTAMAYACAKSINIZ

"İktidar hukuksuzlukta hız kesmiyor! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel sabah ifade vermek için savcılığa gideceklerini bildirmişken şafak operasyonu ile gözaltına alındılar. Evlerinde arama yapıldı, dijital materyallerine el konuldu. Gazetecileri kriminalize etmekle gerçekleri karartamayacaksınız. Gazetecileri serbest bırakın!"

İktidar hukuksuzlukta hız kesmiyor!



Gazeteciler #TimurSoykan ve #MuratAğırel sabah ifade vermek için savcılığa gideceklerini bildirmişken şafak operasyonu ile gözaltına alındılar.



Evlerinde arama yapıldı, dijital materyallerine el konuldu.



Gazetecileri kriminalize etmekle… pic.twitter.com/OpopOduGMi — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) April 10, 2025

RSF: HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN BİR KARA GÜN DAHA

"HalkTV’den sonra YouTube üzerinden program sunan araştırmacı gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. BirGün gazetesine göre polis ekipleri, her iki gazetecinin evinde arama yapıyor. Toplumun haber alma özgürlüğü açısından bir kara gün daha!

Gazeteci Soykan ve Ağırel, son olarak YouTube’da, tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu ve operasyona maruz kalan kimi belediyelere dair soruşturmalarla ilgili MASAK raporu ile gizli tanıklara ilişkin hukuka ayrılık teşkil ettiğini düşündükleri boyutları gündeme getirmişti. Gazetecilik susturulamaz!"

HalkTV’den sonra YouTube üzerinden program sunan araştırmacı gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. BirGün gazetesine göre polis ekipleri, her iki gazetecinin evinde arama yapıyor. Toplumun haber alma özgürlüğü açısından bir kara gün daha!



[image or embed] — Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) (@rsf-tr.bsky.social) 10 Nisan 2025 06:35

TGC: TİMUR SOYKAN VE MURAT AĞIREL’İ SERBEST BIRAKIN!

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Nisan 2025 saat 06.00’da evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel’in serbest bırakılmasını istedi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:“Bir güne daha gazetecilere gözaltı kararıyla uyandık. Birgün Yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin her iki gazetecinin evinde arama yaptığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi. TGC 2024 Basın Özgürlüğü sahibi Timur Soykan ve TGC üyesi Murat Ağırel gazetecidir. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkına müdahaledir. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını protesto ediyoruz. Bir an önce özgür bırakılmalarını istiyoruz. Meslektaşlarımızın gazetecilik yapmaları engellenmemelidir. Gazetecilere haksız yere suçlu damgası vurulmasından, kanunlara aykırı olarak evinden, işyerinden gözaltına alınmasından, tutuklanmasından ve halkın haber alma hakkının engellenmesinden vazgeçilmelidir. Gazetecilik suç değildir.”