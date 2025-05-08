Meslek örgütlerini bile dinlemişler

Yaklaşık iki ay önce tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına ve örgüt lehine eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda eylemlerinin tespit edildiği” iddiaları yer aldı.

İddianamede, İstanbul 2 Nolu Hakimliği’nin “teknik araçlarla izleme” kararına dayanılarak, Eğitim Sen Genel Merkezi’nin Ankara’nın Çankaya İlçesindeki Genel Merkezi’nin dinlendiği belirtildi. O dönem Eğitim Sen Genel Merkezi’nde yapılan toplantının konuşma çözümüne iddianamede yer verildi.

İddianamede, “3 Mart 2012 tarihinde, İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen HDK toplantısı sırasında teknik araçlarla elde edilen ses kayıtlarının” çözümleri de yer aldı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DELİL OLARAK SUNULDU

Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’ın, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri, iddianamede HDK üyeliğine delil niteliğinde sunuldu.

Savcılık, sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi uyarınca “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla, beş yıldan on yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 5. maddeleri uyarınca da artırımlı ceza talep edildi.

GEZİ EYLEMLERİ DE İDDİANAMEYE GİRDİ

Gazeteci Akdeniz hakkında iddianamede Gezi Parkı eylemlerine de yer verildi. Akdeniz’in Gezi Direnişi’ne katıldığına dikkat çekilen iddianamede “eyleme 29/06/2013 günü katıldığı, grupla birlikte bir düzen içerisinde hareket ettiği” ifade edildi. Akdeniz'in iddianameye giren ifadesinin bir kısmı şu şekilde: “Ben Gezi eylemlerine katılmak için kimseden talimat almadım, katılım amacım demokratik ve barışçıl eylem kullanarak taleplerimi dile getirmekti.”